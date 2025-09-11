Οριακές κινήσεις στις ευρωαγορές - Το ενδιαφέρον των επενδυτών στην ΕΚΤ και την Λαγκάρντ

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης κινούνται για την Πέμπτη τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ αναμένεται το μεσημέρι της Πέμπτης να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, καθώς συνεχίζει τις προσπάθειες της για να κρατήσει σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στα επίπεδα του 2%. Με τον πληθωρισμό του Αυγούστου στο 2%, η προσοχή βρίσκεται στο κατά πόσο η ευρωτράπεζα διατίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της, εν μέσω της αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία, από τις ένοπλες συγκρούσεις (Ουκρανία, Μέση Ανατολή) έως τους εμπορικούς «κραδασμούς» (οι δασμοί των ΗΠΑ).

Η προσοχή θα εστιάσει στις δηλώσεις που θα κάνει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, για ενδεχόμενα «σημάδια» προς περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη εντός του 2025.

Πέρα από την ΕΚΤ, με ενδιαφέρον αναμένονται και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κατά τον Αύγουστο που θα «φωτίσουν» καλύτερα το πόσο η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτόκιων το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ενόψει των ανακοινώσεων της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου για τη δική της νομισματική πολιτική, οι αγορές δίνουν 92% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Πέρα από τις κεντρικές τράπεζες, η προσοχή βρίσκεται και στις εξελίξεις στην ανατολική Ευρώπη, στο φόντο της κατάρριψης ρωσικών drones από την Πολωνία που αυξάνει κατακόρυφα την ένταση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Μόσχα.

Η εικόνα στα ταμπλό