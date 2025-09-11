Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση «από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», καθώς η Βαρσοβία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξετάζουν την αντίδρασή τους στην εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Πολωνία κινητοποίησε τις δικές της και τις αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ, καταρρίπτοντας τουλάχιστον τρία drones, καθώς η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία επεκτάθηκε στο έδαφος του ΝΑΤΟ νωρίς την Τετάρτη, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής.

Στη συνέχεια, η Βαρσοβία δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της χώρας. Σύμφωνα με τον Guardian, το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει αεροσκάφη Typhoon στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης για την προστασία της ανατολικής πλευράς της Συμμαχίας.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, δήλωσε ο Τουσκ, και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας. Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, δήλωσε ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή αναχαιτίσεων.

Ο Τουσκ, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη το πρωί, δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση... Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια». Η Πολωνία επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τη Συμμαχία.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αντιδράσουν σθεναρά στην εισβολή στην Πολωνία. «Η Μόσχα δοκιμάζει πάντα τα όρια του δυνατού και, αν δεν συναντήσει σθεναρή αντίδραση, προχωρά σε ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης».

Η Ρωσία και η Λευκορωσία θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση, γνωστή ως Zapad, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή και οδήγησε την Πολωνία να κλείσει όλα τα χερσαία σύνορά της με τη Λευκορωσία.