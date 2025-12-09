Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη, καθώς οι διεθνείς επενδυτές αναμένουν την επόμενη ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,31% φτάνοντας τις 580,14 μονάδες στις πρωινές συναλλαγές. Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,55% στις 24.179,32 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου κατέγραψε οριακή άνοδο 0,01% στις 9.645,88 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε κατά 0,32% στις 8.134,08 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 0,84% και διαμορφώθηκε στις 43.795,96 μονάδες.

Η Federal Reserve αναμένεται ευρέως να μειώσει το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές προεξοφλούν με πιθανότητα 87% μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Μια τέτοια κίνηση θα διαμορφώσει το πλαίσιο και για τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες: η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ανακοινώνει την Πέμπτη την πολιτική της, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσουν στις 18 Δεκεμβρίου, μαζί με τις αποφάσεις της Norges Bank της Νορβηγίας και της Riksbank της Σουηδίας.

Σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την «απλούστευση» των κανόνων εταιρικής βιωσιμότητας. Με βάση το νέο σύστημα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν θα υποχρεούται πλέον να υποβάλλει εκθέσεις βιωσιμότητας. «Σήμερα υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να μειώσουμε τα βάρη και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ», δήλωσε η Δανή υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Marie Bjerre, τονίζοντας ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς ένα πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στη Nvidia να αποστείλει τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα - υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 25% των εσόδων από τις πωλήσεις.

Στο εταιρικό επίπεδο, η Deutsche Bank υποβάθμισε τη Volvo από «Αγορά» σε «Διακράτηση» και μείωσε την τιμή-στόχο της κατά 1,8%, οδηγώντας τη μετοχή σε πτώση 1,3% στις πρώτες συναλλαγές. Η τράπεζα μείωσε επίσης την τιμή-στόχο της Daimler Truck κατά 4,7%, επισημαίνοντας ότι η σημαντική συρρίκνωση της αγοράς φορτηγών στις ΗΠΑ έχει δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των κατασκευαστών και ότι η αμερικανική αγορά θα αποτελέσει κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού το επόμενο έτος.

Παράλληλα, η Magnum Ice Cream πραγματοποίησε τη χρηματιστηριακή της πρεμιέρα στο Άμστερνταμ τη Δευτέρα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία απόσχισης από την Unilever. Η μετοχή σημείωσε μικρή άνοδο στην πρώτη της συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται στοιχεία για τις γερμανικές εξαγωγές, τον πληθωρισμό στην Ολλανδία και τις λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν ένδειξη για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας προς το τέλος του έτους.

Στην Ασία, οι μετοχές κινήθηκαν πτωτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν κοντά στο μηδέν, αντανακλώντας μια επιφυλακτική στάση των επενδυτών ενόψει της απόφασης της Fed.