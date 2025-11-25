Nvidia: «Βουτιά» 3% μετά το δημοσίευμα πως η Meta θα χρησιμοποιήσει τσιπ της Google

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί 3% την Τρίτη στα προσυνεδριακά της Wall Street μετά το ρεπορτάζ του The Information ότι η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τσιπ που έχουν σχεδιαστεί από την Google.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google σημειώνει άνοδο 3% μετά από ράλι άνω του 6% τη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα, το The Information ανέφερε ότι η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις μονάδες επεξεργασίας τανυστών (TPU) της Google στα data center της το 2027. Η Meta ενδέχεται επίσης να νοικιάσει TPU από τη μονάδα cloud της Google το επόμενο έτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Google κυκλοφόρησε την πρώτη γενιά TPU το 2018 και αρχικά είχε σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση στην επιχείρηση cloud computing της. Από τότε, η Google έχει κυκλοφορήσει πιο προηγμένες εκδόσεις του τσιπ της, που έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται φόρτο εργασίας TN.

Οι TPU είναι ένα εξατομικευμένο τσιπ και οι ειδικοί λένε ότι αυτό δίνει στη Google ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, καθώς μπορεί να προσφέρει στους πελάτες ένα εξαιρετικά αποδοτικό προϊόν για Tεχνητή Nοημοσύνη.

Εάν η Meta χρησιμοποιήσει τις TPU, αυτό θα ήταν μια μεγάλη νίκη για τη Google

Η μετοχή της Broadcom, η οποία βοηθά τη Google να σχεδιάσει τις TPU της, κινείται ανοδικά πάνω από 2% την Τρίτη, μετά από άνοδο 11% την προηγούμενη ημέρα.