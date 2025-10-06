Νευρικότητα στις ευρωαγορές τη Δευτέρα, με τη Γαλλία να «βαραίνει» το κλίμα

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται για τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία να καθιστά επιφυλακτικούς τους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που θα ζητήσει την Τρίτη από την Εθνοσυνέλευση της χώρας.

Ωστόσο, το κλίμα για τον ίδιο τον Λεκορνί αλλά και για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, παραμένει ιδιαίτερα «βαρύ». Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να «θερμαίνονται» για τη στήριξη του Προϋπολογισμού του 2026, κάτι που κόστισε την πρωθυπουργία στον προκάτοχο του Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης (είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) και κυρίως στο εάν και κατά πόσο ο Λεκορνί μπορεί να κάνει υποχωρήσεις προς την αντιπολίτευση ώστε να εξασφαλίσει μια κάποια στήριξη, ακόμα και πρόσκαιρα.

Εξάλλου, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρατηρούν τις εξελίξεις γύρω από το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ και το κατά πόσο αυτό επηρεάζει την επιτοκιακή πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η εικόνα στα ταμπλό