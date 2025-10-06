Shutdown στις ΗΠΑ: Εν μέσω της ομοσπονδιακής «παράλυσης», τι αναμένουν οι επενδυτές;

Το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αγορές (αμερικανικές και ξένες) για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, όχι μόνο λόγω της αβεβαιότητας των λειτουργιών της κυβέρνησης αλλά και λόγω του «θολού» τοπίο που διαμορφώνεται για τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας (Fed).

Υπενθυμίζεται πως το shutdown τέθηκε σε ισχύ από την προηγούμενη εβδομάδα αφού οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση της χρηματοδότησης μετά το τέλος του ομοσπονδιακού οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου. Και όπως φάνηκε και από τις συζητήσεις που υπήρξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν διαφαίνεται άμεσα καμία λύση της κρίσης.

Το shutdown έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών ανά τον κόσμο, καθώς αναστέλλει την ανακοίνωση σημαντικών ανακοινώσεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και επομένως επηρεάζει το πως θα κινηθεί η Fed στη χάραξη της νομισματικής της πολιτικής.

Ήδη, την περασμένη Παρασκευή αναβλήθηκαν οι ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας κατά τον Σεπτέμβριο, στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές της Fed επί των επιτοκίων της. Η τράπεζα εξετάζει το κατά πόσο το ύψος των επιτοκίων διευκολύνει ή θέτει εμπόδια στις προσλήψεις και το κατά πόσο τα επίπεδα του κόστους δανεισμού πιέζουν τους εργοδότες.

Το Reuters ανέφερε τη Δευτέρα πως οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τους δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης και του Γραφείου Απογραφής, έχουν δηλώσει ότι θα αναστείλουν τη συλλογή και τη διανομή δεδομένων σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Οι δραστηριότητες αυτές θα ξαναρχίσουν μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των δεδομένων από πηγές του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσει να δημοσιεύεται, αν και ορισμένες από αυτές τις σειρές βασίζονται εν μέρει σε προηγούμενες κυβερνητικές εκθέσεις και θα σταματήσουν επίσης να δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας.

Σημειώνεται πως μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας (10 Οκτωβρίου) θα υπάρξουν ορισμένες ανακοινώσεις για τις ΗΠΑ στις οποίες θα εστιάσουν οι αναλυτές για να δουν την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Την Τρίτη η Fed θα ανακοινώσει τα τελευταία στοιχεία της για την καταναλωτική πίστη.

Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τα ενυπόθηκα δάνεια από την Ένωση Τραπεζιτών Υποθηκών. Ακόμα, την Τετάρτη θα δημοσιευτούν τα πρακτικά (minutes) από την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC), του Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.