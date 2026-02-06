Νευρικότητα στις ευρωαγορές - Η προσοχή στον τεχνολογικό κλάδο

Σε αναζήτηση βηματισμού βρίσκονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Παρασκευή, εν μέσω της μεγάλης αβεβαιότητας που διατηρείται στις παγκόσμιες αγορές και καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ακολουθώντας» τις κινήσεις των αντίστοιχων μετοχών την Πέμπτη στις ΗΠΑ και νωρίτερα την Παρασκευή στα ασιατικά ταμπλό, οι τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης είναι στο επίκεντρο των πιέσεων λόγω του προβληματισμού για τις αποδόσεις τους.

Την Πέμπτη η Amazon ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026, την ώρα που επικρατεί προβληματισμός για τα οφέλη που μπορεί να δώσει στους επενδυτές το ράλι της AI του προηγούμενου χρονικού διαστήματος.

Στο «μέτωπο» των κεντρικών τραπεζών, οι αναλυτές έχουν αυξήσει τις πιθανότητες που δίνουν για μια άμεση μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ από την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed).

Οι πιθανότητες για μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed εντός του Μαρτίου βρίσκονται την Παρασκευή στο 20,7% ενώ την Πέμπτη ήταν στο 9,4%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Σημειώνεται ακόμα πως οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν το τι μπορεί να φέρει στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ η επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως επερχόμενου επικεφαλής της Fed.

Στην Ευρώπη, η αναμενόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της δεν κόμισε νέες πληροφορίες προς τους επενδυτές.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της Stellantis στη Γαλλία έχανε άνω του 14% αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία εμφάνισε προβλέψεις ύψους περίπου 22,2 δισ, ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2025 καθώς μειώνει τα σχέδια ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εικόνα στα ταμπλό