Η Ινδία ως νέα εμπορική πύλη: Η ευκαιρία για τις ελληνικές εξαγωγές και το παραγωγικό τόξο Μακεδονίας-Θράκης

Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας επαναφέρει στο προσκήνιο μια αγορά 1,4 δισ. ανθρώπων, με περίπου 300 εκατομμύρια καταναλωτές μεσαίας τάξης – «30 Ελλάδες», όπως το περιγράφει χαρακτηριστικά στα Μακεδονικά Νέα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, μειώνοντας δραστικά δασμούς σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων και δημιουργώντας προϋποθέσεις για αύξηση των ελληνικών –και ειδικά των βορειοελλαδικών– εξαγωγών.

