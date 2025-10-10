Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές με φόντο την πορεία του γεν - SK Hynix και Samsung σε ιστορικά υψηλά

Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν, καθώς οι απώλειες της Wall Street επηρέασαν το κλίμα και οι επενδυτές αξιολογούν την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,13% στις 8.958,30 μονάδες, όπως και ο ιαπωνικός NIKKEI κατά 1,01% στις 48.088,80 μονάδες.

Ο δείκτης HSI του Χανγκ Σενγκ κατέγραψε, επίσης, απώλειες κατά 1,62% στις 26.316,66 μονάδες, όπως και ο SHANGHAI του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,92% στις 3.898,8 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκε μόνο ο Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,39% στις 25.280,50 μονάδες.

Ωστόσο, οι μετοχές των νοτιοκορεατικών «κολοσσών» SK Hynix και Samsung Electronics εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ την Παρασκευή, μετά το τέλος της σχεδόν εβδομαδιαίας αργίας στη χώρα, με ώθηση από μια σειρά συμφωνιών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, η SK Hynix σημείωσε άνοδο 10%, ενώ η Samsung Electronics ενισχύθηκε σχεδόν 6%, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι δύο εταιρείες αναμένεται να ωφεληθούν από τη συμφωνία μεταξύ OpenAI και Advanced Micro Devices (AMD), στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν ενδέχεται να αποκτήσει μερίδιο 10% στην AMD. Οι μετοχές της AMD σημείωσαν ράλι και έχουν ενισχυθεί πάνω από 40% μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα στην Ιαπωνία έδειξαν ότι οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ένδειξη επίμονων πληθωριστικών πιέσεων που κρατούν τις αγορές σε εγρήγορση ενόψει πιθανής αύξησης επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου.

Οι πιέσεις στο γιεν εντάθηκαν μετά τη δήλωση της νέας αρχηγού του κυβερνώντος κόμματος Σαναέ Τάκαϊτσι, η οποία τόνισε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική, αλλά οι αποφάσεις της πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τους κυβερνητικούς στόχους.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόσχεση της Τάκαϊτσι να ενισχύσει τον κυβερνητικό έλεγχο επί της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να προσκρούσει στις πολιτικές πιέσεις και στην αδυναμία του γιεν.