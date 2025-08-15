Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ο S&P 500 υποχωρεί την Παρασκευή μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού, καθώς οι επενδυτές απέσυραν κάποια κέρδη μετά από μια ισχυρή εβδομάδα. Παρόμοια εικόνα και για τον Nasdaq, εν αντιθέσει με τον Dow Jones που καταγράφει άνοδο.

Συγκεκριμένα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,27% στις 45.031,83 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,18% στις 6.456,68 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq απώλειες 0,35% στις 21.633,95 μονάδες.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης είχε υποχωρήσει τελευταία κατά περίπου 0,3%. Ο Nasdaq έχασε 0,5%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ξεπέρασε την προηγούμενη απόδοση, σημειώνοντας άνοδο 117 μονάδων ή 0,3%, χάρη στην άνοδο 14% της UnitedHealth. Αλλά, παρέμεινε πολύ μακριά από το ιστορικό υψηλό που είχε φτάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η πτώση των μετοχών των τσιπ και τα αδύναμα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη έπληξαν την αγορά την Παρασκευή. Η Applied Materials σημείωσε πτώση 14% και ηγείται της μείωσης του VanEck Semiconductor ETF, που μειώθηκε κατά 2%. Η Nvidia έχασε επίσης 2%.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκε στις 58,6 μονάδες τον Αύγουστο από 61,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, οι κύριοι μέσοι όροι παρέμειναν σταθεροί για την εβδομάδα. Ο Dow Jones ανέβηκε 2%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq κέρδισαν περισσότερο από 1%, χάρη στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αύξησαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουλίου, που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Παρασκευής, παρουσίασαν επίσης μια υγιή εικόνα για τον καταναλωτή στις ΗΠΑ. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες του Dow Jones, ενώ οι λιανικές πωλήσεις εξαιρουμένων των αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 0,3%, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.