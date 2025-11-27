Μικρή άνοδος στις ευρωαγορές εν αναμονή των επιτοκίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται για την Πέμπτη στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη δραστηριότητα λόγω της αργίας στην Wall Street για την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

«Ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών εξακολουθούν να βρίσκονται τα σενάρια για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στις ΗΠΑ, οι αγορές εκτιμούν πως η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Δεκεμβρίου, εν μέσω των προκλήσεων που θέτουν στην αμερικανική οικονομία οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε «μέτωπα» όπως αυτό των εμπορικών δασμών.

Οι αναλυτές αναμένουν τη δημοσίευση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αργότερα μέσα στην Πέμπτη) ώστε να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για το εάν υπάρχει ενδεχόμενο υποχώρησης του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη μέσα στους επόμενους μήνες.

Εξάλλου, στο «μενού» των αγορών βρίσκεται και η αποτίμηση για τον προϋπολογισμό στη Βρετανία, που παρουσίασε την Τετάρτη η υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Ρέιτσελ Ριβς.

Επιπλέον, παραμένει το ενδιαφέρον για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενόψει και της επίσκεψης του στενού συνεργάτη του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα.

Η εικόνα στα ταμπλό