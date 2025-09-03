Μικρά κέρδη στις ευρωαγορές την Τετάρτη, μετά τις σημαντικές απώλειες

Προσπάθεια ανάκαμψης καταγράφεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια της Ευρώπης μετά από τις σημαντικές απώλειες της Τρίτης, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στις ανησυχίες για τα δημοσιονομικά των ισχυρών κρατών.

Στην πολιτική κρίση που περνά από την περασμένη εβδομάδα η Γαλλία, το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού μπορεί να «επιζήσει» της διαδικασίας για την ψήφο εμπιστοσύνης στη διαδικασία της 8ης Σεπτεμβρίου.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ανέφερε τη Δευτέρα πως το Παρίσι μπορεί να εξετάζει συμβιβασμούς στο δημοσιονικό σκέλος του προϋπολογισμού, που έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης για τις πολιτικές του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Μένοντας στο σκέλος των δημοσιονομικών, η εικόνα στην αγορά των κρατικών ομολόγων της Ευρώπης είναι βελτιωμένη σε σχέση με την Τρίτη, όταν και το βρετανικό 30ετές έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Ωστόσο, η ανησυχία των επενδυτών για την «υγεία» των δημοσίων χρεών συνεχίζει να δοκιμάζει τις αγορές των μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων.

Στα των γεωπολιτικών εξελίξεων, γίνεται «ταμείο» για την επίδειξη δύναμης που έκανε η Κίνα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, με την παρουσία και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εικόνα στα ταμπλό