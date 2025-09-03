Γαλλία: Η κυβέρνηση ετοιμάζει δημοσιονομικές «παραχωρήσεις», εφόσον ηττηθεί ο Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης

Για την ανάγκη υποχωρήσεων στον προϋπολογισμό της Γαλλίας εφόσον η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης την ερχόμενη εβδομάδα έκανε λόγο την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, μιλώντας στους Financial Times.

Ο ΥΠΟΙΚ της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι «είναι αναπόφευκτο» οι νέες διαπραγματεύσεις να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να κάνει παραχωρήσεις προς την αριστερά για να μειώσει το μέγεθος του δημοσιονομικού πακέτου, εάν η κυβέρνηση πέσει.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση του Μπαϊρού επιδιώκει α μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το επόμενο έτος από 5,4% φέτος, με ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης αξίας σχεδόν 44 δισ. ευρώ που οι κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν απορρίψει.

Εφόσον ο Μπαϊρού ηττηθεί στην ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου -σενάριο που φαντάζει το πιο πιθανό, μέχρι στιγμής-, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να διορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό, να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει στην εξουσία για κάποιο χρονικό διάστημα ή να αποφασίσει να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Τον περασμένο μήνα, πριν ο Μπαϊρού ανακοινώσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μακρόν απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.