Μεικτές τάσεις στη Wall Street: Κέρδη για τον S&P 500 με οδηγό ΕΑ και Nvidia

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η Wall Street προσπαθεί να ανακτήσει έδαφος έπειτα από μια εβδομάδα, κατά την οποία οι συναλλαγές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχασαν μέρος της δυναμικής τους.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones καταγράφει οριακή πτώση κατά 0,05% διαμορφούμενος στις 46.222,36 μονάδες, ενώ o S&P 500 κερδίζει κατά 0,27% στις 6.661,59 μονάδες. Θετικό πρόσημο και για τον Nasdaq, στο +0,57% και τις 22.612,90 μονάδες.

Η Nvidia, η αγαπημένη εταιρεία στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο, μετά την πίεση που άσκησε η σκεπτικιστική στάση απέναντι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά την περασμένη εβδομάδα. Ορισμένοι επενδυτές αμφισβήτησαν ακόμη και αν υπήρχε αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει ένα σχέδιο υποδομών μεταξύ της Nvidia και της OpenAI. Η Nvidia έκλεισε με άνοδο 2%. Άλλες μετοχές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Advanced Micro Devices.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Electronic Arts σημείωσαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών ότι θα ιδιωτικοποιηθεί με συμφωνία ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι ανακοινωμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι μετοχές στις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση την περασμένη εβδομάδα, καθώς εμφανίστηκαν ρωγμές σε έναν βασικό πυλώνα της ανοδικής πορείας της αγοράς — τον ενθουσιασμό γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο S&P 500 σημείωσε την χειρότερη εβδομαδιαία απόδοση από την 1η Αυγούστου. Ο Nasdaq κατέγραψε επίσης την πιο αδύναμη εβδομάδα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ ο Dow σημείωσε την πρώτη του απώλεια σε τρεις εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Venu Krishna, επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών των ΗΠΑ στην Barclays, πιστεύει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να δίνουν τελικά ώθηση στην αγορά.

«Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης. Επιπλέον, και άλλοι κλάδοι επωφελούνται από το κύμα δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε σε σημείωμα τη Δευτέρα. «Η συγκέντρωση απαιτεί κάποια προσοχή, αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη να κερδίζει έδαφος ως το επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης, ο S&P 500 θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή θέση σε σχέση με τους ομολόγους του, δεδομένης της σύνθεσης του κλάδου με μεγάλη συμμετοχή της τεχνολογίας».

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε ένα πιθανό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία χρηματοδότησης αυτής της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι θα μπορούσαν να γίνουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, εάν το Κογκρέσο δεν αποτρέψει το κλείσιμο.

«Θα απολύσουμε πολλούς από τους ανθρώπους που... μπορούμε να απολύσουμε μόνιμα», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «θα προτιμούσε να μην το κάνει».

Η αγορά εξακολουθεί να είναι έτοιμη για μέτρια κέρδη για τον μήνα Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 3% αυτό το μήνα, ενώ ο Dow έχει αυξηθεί κατά 1%. Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις των άλλων με άνοδο 5%.