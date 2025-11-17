Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν αναμονή της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες στο άνοιγμα της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές έκαναν μια παύση μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδας και έστρεψαν την προσοχή τους στα πολυαναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να φανούν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κερδίζει 0,12% στις 575,54 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,1% στις 23.911,69 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, με οριακά κέρδη της τάξης του 0,05% στις 9.702,9 μονάδες. Από την άλλη, ο CAC του Παρισίου σημειώνεται μικρές απώλειες της τάξης του 0,1% στις 9.702,9 μονάδες, ενώ αμετάβλητος παραμένει ο FTSE MIB στο Μιλάνο με οριακές απώλειες της τάξης του 0,02% στις 43.987 μονάδες.

Οι ανησυχίες ότι η επικείμενη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φαντάζει απίθανη και η υπερτίμηση του τεχνολογικού τομέα προκάλεσαν πώληση σε όλες τις παγκόσμιες αγορές την περασμένη εβδομάδα, με τις μετοχές στην Ευρώπη να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια σε πάνω από ένα μήνα την Παρασκευή.

Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου αυτή την εβδομάδα είναι πιθανό να δοκιμαστεί περαιτέρω, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο και την έκθεση κερδών της Nvidia.

Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης ηγήθηκαν των κερδών ανά τομέα, με το βρετανικό διαφημιστικό κολοσσό WPP να σημειώνει άνοδο 4% μετά από δημοσίευμα ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον για εξαγορά από τη γαλλική ανταγωνίστρια Havas και ορισμένες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η Saab εξασφάλισε σύμβαση ύψους 3,1 δισ. ευρώ με την κυβέρνηση της Κολομβίας για την προμήθεια 17 μαχητικών αεροσκαφών Gripen τα επόμενα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα οι μετοχές της σουηδικής εταιρείας άμυνας να σημειώσουν άνοδο 5,8%.