Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα

Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές στο κλείσιμο της Παρασκευής, με τις γεωπολιτικές ανησυχίες πάντως να υποχωρούν και τους επενδυτές να αξιολογούν την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,13% στις 8.860,1 μονάδες. Ο Nikkei σημείωσε κέρδη 0,29% 53.846,87 μονάδες. Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε 0,59% στις 25.140,1 μονάδες. Ο HSI του Χανγκ Σενγκ σημείωσε άνοδο κατά 0,43% στις 26.743,45 μονάδες, όπως και ο Shanghai του ομώνυμου χρηματιστηρίου κατά 0,33% στις 4.136,164 μονάδες.

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο πολιτικής της στο 0,75%, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για εκλογές στις οποίες η πρωθυπουργός Sanae Takaichi, η οποία υποστηρίζει τη νομισματική χαλάρωση και τη δημοσιονομική στήριξη, θα κριθεί για πρώτη φορά από τους ψηφοφόρους. Η Takaichi διέλυσε την Παρασκευή την Κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, με τη χώρα να οδεύει προς πρόωρες εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου.

Η απόδοση των 40ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας υποχώρησε πάνω από 4 μονάδες βάσης στο 3,953%, μετά το ρεκόρ που σημείωσε την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των ομολόγων με βραχύτερη διάρκεια αυξήθηκαν. Η απόδοση των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε κατά περίπου 2 μονάδες βάσης στο 2,259%, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης στο 3,204% περίπου.

Η HSBC δήλωσε ότι αναμένει την επόμενη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον Ιούλιο του 2026, αλλά προειδοποίησε ότι η περαιτέρω υποτίμηση του γιεν θα μπορούσε να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα και να ανοίξει το δρόμο για περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων.

Η τράπεζα ανέφερε τον Απρίλιο ως πιθανή εναλλακτική λύση, επικαλούμενη την έκδοση της τριμηνιαίας έκθεσης προοπτικών της Τράπεζας της Ιαπωνίας και τη βελτίωση της σαφήνειας σχετικά με τις φετινές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς Shunto, με πιθανή περαιτέρω αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης αργότερα το 2026.

Ο γενικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο επιβραδύνθηκε απότομα στο 2,1%, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2022. Ο βασικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ορισμένες μετοχές τεχνολογικών εταιρειών στην Ασία σημείωσαν πτώση, μετά την κατάρρευση κατά 13% των μετοχών της Intel με έδρα την Καλιφόρνια, στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών στις ΗΠΑ, λόγω των ήπιων προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο, παρά τα θετικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη. Η SoftBank Group σημείωσε πτώση άνω του 4%, ενώ η Lasertec έπεσε σχεδόν 6%. Η Tokyo Electron σημείωσε πτώση άνω του 1%. Η SK Hynix της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 1%.