Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές ενώ συνεχίζεται η ένταση στη Βενεζουέλα

Οι ασιατικές μετοχές του τομέα άμυνας σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τρίτη, παρά τις μεικτές τάσεις στην περιοχή, με τους επενδυτές να αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ειδικότερα, η ιαπωνική εταιρεία άμυνας Kawasaki Heavy Industries σημείωσε άνοδο 3,53%, ενώ η IHI σημείωσε άνοδο 3,23%. Οι μετοχές της νοτιοκορεατικής Korea Aerospace σημείωσαν άνοδο έως και 11%, ενώ η Poongsan σημείωσε άνοδο άνω του 6%. Η Hanwha Aerospace σημείωσε άνοδο 0,59%.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,69%, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 1,3% σε ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας παρέμεινε σταθερός, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,43%. Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,42%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,6%, με πρωτοστάτες τους τομείς των βασικών υλικών και των ακινήτων.

Μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων του δείκτη ήταν η China Hongqiao, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλουμινίου στον κόσμο, που σημείωσε άνοδο 7,89%, και η Zijin Mining Group, που σημείωσε άνοδο 5,57%. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,47%.

Ο δείκτης αναφοράς STI της Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 0,7% και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό. Οι τράπεζες της Σιγκαπούρης έκλεισαν το 2025 με ακόμη ένα έτος ρεκόρ, καθώς τα κέρδη ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα και βοήθησαν τις μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα να αυξηθούν κατά περισσότερο από 20% παρά τις περιόδους αστάθειας της αγοράς, ανέφεραν αναλυτές της OCBC την Τρίτη.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, τα κέρδη των τραπεζών αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, ακόμη και με τη μείωση των περιθωρίων δανεισμού, χάρη στις ισχυρές εισροές κεφαλαίων και τις υγιείς αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων.

Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν. Η αγορά της Σιγκαπούρης κυριαρχείται από εταιρείες με μεγάλη αξία, γεγονός που περιορίζει την έκθεσή της στην ταχύτερη ανάπτυξη που παρατηρείται συνήθως στις μετοχές τεχνολογίας. Μια περιφερειακή επιβράδυνση, ιδίως στην Κίνα, θα επιβαρύνει την εξωτερική ζήτηση, ενώ η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, δεδομένης της ακόμη ρευστής κατάστασης στη Βενεζουέλα, θα μπορούσε να ωθήσει προς τα πάνω τα λειτουργικά κόστη. Τα μελλοντικά συμβόλαια μετοχών των ΗΠΑ παρέμειναν σταθερά στις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης.