Μεικτά πρόσημα στη Wall Street υπό τη σκιά του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε σημαντική ανάκαμψη την Τρίτη, ανακτώντας απώλειες άνω των 600 μονάδων, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αγνοήσουν τις τελευταίες ανησυχίες γύρω από το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,70% στις 46.417,37 μονάδων, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,35% στις 6.678,27 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,04% στις 22.681,278 μονάδες.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, όπως η Nvidia, παρέμειναν υπό πίεση. Ωστόσο, η ισχυρή έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων λειτουργεί ως ενθαρρυντικό σημάδι για τη διατήρηση ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών.

Οι μετοχές της Citigroup και της Wells Fargo σημείωσαν άνοδο 3,4% και 7% αντίστοιχα, χάρη σε κέρδη ανώτερα των εκτιμήσεων. Οι μετοχές της JPMorgan και της Goldman Sachs ξεπέρασαν επίσης τις προβλέψεις, αλλά υποχώρησαν πάνω από 1%.

Αρχικά, οι μετοχές είχαν σημειώσει πτώση αφότου η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχό της στην παγκόσμια ναυτιλία, προσθέτοντας «καύσιμα» σε ένα ήδη ασταθές παγκόσμιο εμπορικό σκηνικό.

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας, απαγορεύοντας σε οργανισμούς και άτομα στην Κίνα να συνεργάζονται με τις επηρεαζόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe - γνωστός ως δείκτης φόβου της Wall Street - ανέβηκε πάνω από το επίπεδο κλεισίματος της Παρασκευής, δείχνοντας ανανεωμένη αγωνία για το γεγονός ότι η εμπορική διαμάχη με την Κίνα δεν αναμένεται να λυθεί εύκολα.

Ο VIX έφτασε σε υψηλό άνω των 22 μονάδων, το οποίο ήταν και υψηλό τεσσάρων μηνών, ενώ γύρω στο μεσημέρι διαπραγματευόταν κάτω από 21.

Οι εμπορικές εντάσεις αυξήθηκαν από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή πρόσθετων δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές, οδηγώντας τις μετοχές σε απότομη πτώση.

Ο Dow Jones έχασε την Παρασκευή περισσότερες από 800 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλειά του από τις 10 Απριλίου.