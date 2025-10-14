ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το 2026 - Σχεδόν διπλάσια από την Ευρωζώνη

Το Διεθνές Νομισματική Ταμείο προβλέπει πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα είναι σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη της Ευρωζώνης για το 2026, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Ταμείου που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ αναμένει πως η ελληνική οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 2% για το 2025 και για το 2025, έναντι ανάπτυξης 2,3% για το 2024.

Για το σύνολο της Ευρωζώνης, αναμένει ανάπτυξη 1,2% για το 2025 και 1,1% για το 2026, όταν στην προηγούμενη πρόβλεψη του Ταμείου (τον Ιούλιο) γινόταν λόγος για ανάπτυξη 1% το 2025 και 1,2% το 2026.

Για τον πληθωρισμό (εναρμονισμένο με τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην Ελλάδα, το ΔΝΤ προβλέπει πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα «κλείσει» το 2025 στο 3,1% προτού υποχωρήσει στη συνέχεια για το 2026 στο 2,5%.

Πρόκειται για υψηλότερα επίπεδα από τον στόχο του 2% που έχει η θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία.

Για το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, το Ταμείο αναμένει βελτίωση από το 5,8% επί του ΑΕΠ για το 2025 στο 5,3% επί του ΑΕΠ το 2026.

Για την ανεργία, προβλέπεται ότι το ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 9% για το 2025 και στο 8,4% για το 2026.