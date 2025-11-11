Μεικτά πρόσημα στη Wall Street: Επανέρχονται οι πιέσεις στις Big Tech

Μεικτά πρόσημα σημειώνει την Τρίτη ο ευρύτερος δείκτης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, με τον τεχνολογικό Nasdaq να σημειώνει απώλειες υπό την πίεση των πτώσεων στον τομέα της τεχνολογίας, μετά τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πάντως, ο S&P 500 κερδίζει 0,1%, στις 6.839,15 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,4% στις 23.434,017 μονάδες. Από την άλλη, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 0,94% στις 47.812,53 μονάδες.

Η CoreWeave ήταν μεταξύ των εταιρειών που υστερούν στη συνεδρίαση. Οι μετοχές της υποχώρησαν 14% μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τις προβλέψεις της εταιρείας, και ειδικά για τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι μετοχές της Nvidia, υποχωρούν, επίσης 3% μετά την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της SoftBank στην εταιρεία κατασκευής τσιπ για περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται υπό πίεση τον τελευταίο καιρό, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις αποτιμήσεις που παρουσιάζουν οι εταιρείες του κλάδου.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης σημαντικές εταιρείες του κλάδου, όπως η Micron Technology, η Oracle και η Palantir Technologies, σημειώνουν πτώση, ακολουθώντας τη CoreWeave και τη Nvidia. Η Micron και η Oracle πέφτουν κατά 4%, ενώ η Palantir υποχωρεί 3%. Το Technology Select Sector SPDR fund (XLK), το οποίο παρακολουθεί τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500, σημείωσε επίσης πτώση περίπου 1%.

Ενισχύοντας το αρνητικό κλίμα της ημέρας, μια νέα έκθεση της ADP αποκάλυψε ότι για τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 11.000 την εβδομάδα. Τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τα κέρδη του Οκτωβρίου που ανέφερε η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα και σηματοδοτούν κάποια αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο σε όλα τα επίπεδα τη Δευτέρα, με την ελπίδα ότι η ρεκόρ διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να πλησιάζει στο τέλος της.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Γερουσία ψήφισε ένα νομοσχέδιο για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, το οποίο έστειλε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε δεν περιλαμβάνει το αίτημα των Δημοκρατικών ότι κάθε νομοσχέδιο χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act, αλλά αντίθετα ζητά ψηφοφορία για τις φορολογικές ελαφρύνσεις τον Δεκέμβριο.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, οι επενδυτές στράφηκαν σε διάφορες μετοχές υψηλού κινδύνου, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της ευρύτερης αγοράς την περασμένη εβδομάδα, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την ισχύ του εμπορίου Τεχνητής Νοημοσύνης και την υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

«Το τέλος της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης αφαιρεί έναν ακόμη κίνδυνο για τις αγορές και την οικονομία, ειδικά δεδομένου ότι πλησιάζαμε σε μια περίοδο όπου η διακοπή λειτουργίας θα είχε μακροχρόνιο αντίκτυπο στην οικονομία, λόγω της απώλειας μισθών και της μείωσης της κατανάλωσης που θα ακολουθούσε, και ακόμη και της μείωσης των ταξιδιών», δήλωσε ο Sonu Varghese, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Carson Group.

«Η επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης θα είναι επίσης χρήσιμη, καθώς θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε και πάλι μακροοικονομικά στοιχεία, και έτσι η Fed δεν θα προχωρήσει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου χωρίς να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης».