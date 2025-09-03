Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq λόγω Alphabet

Σε θετικό έδαφος οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου για την Alphabet σε υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P 500 ενισχύεται κατά 0,32%, στις 6.436,15 μονάδες, ενώ ο Nasdaq καταγράφει αύξηση 0,96% στις 21.484,099 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones παρουσιάζει πτώση 0,40% στις 45.114,77 μονάδες.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσαν άνοδο 8%, αφότου ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Τρίτη ότι η Google μπορεί να διατηρήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, αλλά δεν θα της επιτρέπεται να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης.

Η απόφαση απέφυγε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τεχνολογικό γίγαντα και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

«Αυτό ήταν σαφώς ένα γεγονός εκκαθάρισης για τις μετοχές της Google και συνεχίζουμε να μας αρέσει η μετοχή», δήλωσε ο Mark Mahaney, επικεφαλής έρευνας στο διαδίκτυο της Evercore ISI, στην εκπομπή Squawk on the Street του CNBC. «Η απόσπαση της προσοχής είναι πίσω μας. Τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε στα θεμελιώδη μεγέθη, και η αποτίμηση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ελκυστική».

Η απόφαση σημαίνει επίσης ότι η Apple μπορεί να συνεχίσει να προφορτώνει την Αναζήτηση Google στα iPhone της, μια επικερδή συμφωνία για την εταιρεία. Η Apple, που αντιμετωπίζει και η ίδια υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, είδε τη μετοχή της να αυξάνεται κατά 2%.

Η ανάκαμψη της Τετάρτης καθοδηγήθηκε κυρίως από τον τεχνολογικό τομέα, γι’ αυτό και ο λιγότερο τεχνολογικά επικεντρωμένος Dow Jones υποχώρησε. Οι μετοχές των κλάδων ενέργειας και τραπεζών ήταν αδύναμες, καθώς παρέμεναν οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της οικονομίας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.