Μεικτά πρόσημα στη Wall - Κέρδη σε Nasdaq με οδηγό της Nvidia

Μικρές απώλειες καταγράφει το αμερικανικό χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ο S&P 500 και ο Dow Jones κινούνται σε αρνητικό έδαφος, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, η οποία αναμένεται το αργότερο εντός της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,52% στις 45,391,76 μονάδες, έχοντας απολέσει 240 μονάδες, ο S&P 500 έχει πτώση 0,10% στις 6.640,55 μονάδες, ενώ ο Nasdaq αντέδρασε στις προηγούμενες απώλειες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%, στις 21.541,539 μονάδες, υποστηριζόμενος από τα κέρδη των Nvidia και Intel.

Οι μετοχές της Nvidia κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 2%, ενισχυόμενες από μια σειρά θετικών συστάσεων των αναλυτών ενόψει της ανακοίνωσης των κερδών της μετά την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι μετοχές της Intel ενισχύθηκαν περίπου 1%, επεκτείνοντας τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την αποκάλυψη του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στην εταιρεία.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου, σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

«Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν περισσότερες συναλλαγές, αν όχι σε αυτόν τον κλάδο, τότε σε άλλους», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στην εκπομπή Squawk Box του CNBC. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αυτή τη θέση, δηλώνοντας ότι θα προχωρά σε συμφωνίες όπως η συμμετοχή στην Intel «όλη την ημέρα».

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την τεράστια άνοδο των μετοχών την Παρασκευή, όταν ο Dow Jones εκτοξεύτηκε σε νέα ενδοημερήσια και ιστορικά υψηλά κλείσιμα, ενώ ο S&P 500 πλησίασε τρεις μονάδες από το ιστορικό υψηλό της συνεδρίασης.

Η άνοδος αυτή συνέβη μετά την ετήσια ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, όπου άφησε να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να ξεκινήσει χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τον επόμενο μήνα.

Οι προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες τον Σεπτέμβριο φτάνουν περίπου στο 86%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, από περίπου 75% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.