Μεικτά πρόσημα για τις ευρωαγορές μετά τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ

Μεικτά πρόσημα εμφανίζουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Πέμπτης, με τους περισσότερους δείκτες πάντως να σημειώνουν ανοδική πορεία μετά τη λήξη του αμερικανικού shutdown.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 κερδίζει 0,18% στις 585,27 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης εμφανίζει οριακά κέρδη της τάξης του 0,1% στις 24.404,5 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου είναι ο μόνος που παρουσιάζει απώλειες κατά 0,27% στις 9.884,5 μονάδες. Από την άλλη ο CAC στο Παρίσι κερδίζει κατά 0,71 στις 8.300,15 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,46% στις 44.998 μονάδες.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο που τερματίζει το κλείσιμο της κυβέρνησης, ανοίγοντας το δρόμο για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ξαναρχίσουν τη συλλογή δεδομένων που είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη πολιτικής.

Η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου θα είναι πιθανώς η πρώτη που θα δημοσιευθεί. Αφού ιδιωτικές έρευνες έδειξαν «ρωγμές» στην αγορά εργασίας, οι επενδυτές αναμένουν τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Εν τω μεταξύ, η Siemens σημείωσε πτώση 4% μετά την ανακοίνωση των βιομηχανικών κερδών της εταιρείας μηχανικής, τα οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για το τέταρτο τρίμηνο, και την αποκάλυψη των σχεδίων της για μείωση της συμμετοχής της στη Siemens Healthineers.

Η Delivery Hero σημείωσε άνοδο 2% μετά την ανακοίνωση της γερμανικής εταιρείας online παραγγελίας φαγητού ότι αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης κατά το τρέχον τρίμηνο, χάρη στην ανάκαμψη της ασιατικής αγοράς.