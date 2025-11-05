Μαζικές πιέσεις στις ασιατικές αγορές, με την τεχνολογία στο επίκεντρο - «Συντριβή» για Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν για την Τετάρτη ορισμένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ασίας, «ακολουθώντας» τις απώλειες που καταγράφηκαν την Τρίτη στην Wall Street λόγω των ανησυχιών για τον τεχνολογικό κλάδο.

Σημειώνεται πως την Τρίτη υπήρξε μαι «ομοβροντία» από δηλώσεις ισχυρών τραπεζικών «κολοσσών από τις ΗΠΑ που υποστήριξαν πως τα πρόσφατα ρεκόρ στις παγκόσμιες μετοχές μπορούν να υποχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι εξαιρετικά υψηλές.

Τα παραπάνω «συνοδεύονται» από την εντεινόμενη ανησυχία για το ότι το ράλι ανόδου στις ισχυρότερες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου μπορεί να «ξεφουσκώσει» εφόσον τα κέρδη των εταιρειών της Τεχνητής Νοημοσύνης αποδειχθούν «φούσκα».

Ακόμα, το αρνητικό κλίμα πρέπει να «μεταφραστεί» και στις κατοχυρώσεις των κερδών από τους επενδυτές, μετά από τα συνεχιζόμενα ρεκόρ που έχουν καταγράψει οι αγορές, όπως στο Τόκιο και τη Σεούλ.

Υπό αυτό το πρίσμα, o Nikkei στην Ιαπωνία έχασε 2,33% στις 50.297 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 υποχώρησε 0,13% στις 8.802 μονάδες, ο Kospi στη Νότια Κορέα «γκρεμίστηκε» 2,85% στις 4.004 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία έπεσε 0,64% στις 25.597 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ανέβαινε 0,23% στις 3.969 μονάδες, ο Shenzhen Component ισχυροποιούνταν 0,37% στις 13.223 μονάδες και ο CSI 300 έγραφε άνοδο 0,19%.

Στο Χοννγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε 0,27% στις 25.900 μονάδες.