Κέρδη στις ευρωαγορές, με την προσοχή στις ΗΠΑ και τους δασμούς του Τραμπ

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν για την Παρασκευή τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οδεύοντας προς το κλείσιμο μιας θετικής εβδομάδας την ώρα που οι αναλυτές έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους για γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Βενεζουέλα συνεχίζει να στο επίκεντρο της προσοχής, μετά από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο και καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύεται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, με ιδιαίτερη προσοχή συνεχίζουν να καταγράφονται οι βλέψεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να υπογραμμίζουν προς τον Τραμπ πως χρειάζεται να χαμηλώσει τους τόνους προς την περιοχή που υπάγεται στη Δανία.

Στα των δασμών, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ προς σειρά χωρών (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ενδέχεται να εκδοθεί ακόμα και μέσα στην Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Reuters, προδιαγράφεται μια πιθανή μάχη για την εξασφάλιση επιστροφής περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση για δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί από τους εισαγωγείς. Υπάρχει επίσης το ερώτημα τι θα συμβεί με τις πολλές εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψαν οι ΗΠΑ το 2025.

Πριν από αυτό, όμως, οι επενδυτές θα έχουν πιο σαφή εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας από τα στοιχεία του Δεκεμβρίου (ανακοινώνονται το μεσημέρι της Παρασκευής) και το κατά πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν μέσα στους επόμενους μήνες τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική πολιτική της.

Η εικόνα στα ταμπλό