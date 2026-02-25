Κέρδη στις ευρωαγορές, καθώς υποχωρεί η νευρικότητα από τους δασμούς Τραμπ

Θετικά πρόσημα σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τετάρτης, καθώς η νευρικότητα των παγκόσμιων αγορών υποχώρησε μετά την εφαρμογή του γενικού δασμού 10% από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αντί του απειλητικού υψηλότερου συντελεστή 15%.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο 0,43% στις 631,84 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,11% στις 25.049,38 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,87% στις 10.773,95 μονάδες. O CAC του Παρισιού καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,38% στις 8.551,59 μονάδες όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,87% στις 47,059,5 μονάδες.

Η HSBC ανακοίνωσε τα κέρδη της πριν από το άνοιγμα της αγοράς, με την τράπεζα να αναφέρει ετήσια κέρδη προ φόρων ύψους 29,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

Η E.ON ανακοίνωσε τα κέρδη της για το 2025, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, και αύξησε το πενταετές επενδυτικό της σχέδιο σε 48 δισ. ευρώ, αλλά ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου ενέργειας στην Ευρώπη προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη του 2026 θα είναι χαμηλότερα από τα φετινά.

Ο ιταλικός όμιλος αεροδιαστημικής και άμυνας Leonardo ανακοίνωσε τα καλύτερα αποτελέσματα των τελευταίων τριών ετών, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται κατά 55% στον τομέα της αεροναυπηγικής και το καθαρό χρέος να μειώνεται σχεδόν στο μισό, καθώς η αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών για την ασφάλεια μεταφράστηκε σε ρεκόρ παραγγελιών σε όλο το χαρτοφυλάκιό του.

Η Diageo μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες και μείωσε το μέρισμά της, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλκοολούχων ποτών στον κόσμο αγωνίστηκε να αντιμετωπίσει την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Nordex ανακοίνωσε αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και εξέδωσε οδηγίες για το οικονομικό έτος 2026 πάνω από το συναινετικό όριο, με τον γερμανικό κατασκευαστή ανεμογεννητριών να αυξάνει επίσης τον μεσοπρόθεσμο στόχο κερδοφορίας του.

Η Adecco Group ανακοίνωσε κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αν και η απόδοση του μικτού περιθωρίου κέρδους υστέρησε σε σχέση με τις οδηγίες, προκαλώντας ανησυχίες για τις τάσεις κερδοφορίας της κορυφαίας εταιρείας στελέχωσης προσωπικού στον κόσμο.

Το θετικό άνοιγμα των ευρωπαϊκών μετοχών έρχεται μετά το κλείσιμο των περιφερειακών χρηματιστηρίων σε υψηλά επίπεδα την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το νέο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο μετά την τελευταία κίνηση του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς. Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι δασμοί του θα αντικαταστήσουν τον φόρο εισοδήματος.

«Με την πάροδο του χρόνου, πιστεύω ότι οι δασμοί, που καταβάλλονται από ξένες χώρες, θα αντικαταστήσουν, όπως και στο παρελθόν, σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο σύστημα φόρου εισοδήματος, ανακουφίζοντας από το μεγάλο οικονομικό βάρος τους ανθρώπους που αγαπώ», δήλωσε ο πρόεδρος.

Η γερμανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο

Παράλληλα, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη επιβεβαίωσαν ότι η γερμανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με τη σταθερή ανάπτυξη που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών.

Υπήρξαν επίσης λιγότερο θετικά νέα που αφορούσαν τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK, ο οποίος υποδηλώνει ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να επιδεινωθεί απροσδόκητα τον Μάρτιο.

Ο δείκτης, που δημοσιεύθηκε από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης, έπεσε στα -24,7 σημεία για τον Μάρτιο από τα αναθεωρημένα -24,2 σημεία του προηγούμενου μήνα, αντίθετα με τις προσδοκίες για άνοδο στα -23,1.