Κέρδη στις ευρωαγορές ακολουθώντας την παγκόσμια άνοδο μετά τον ήπιο πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές αγορές ενισχύθηκαν την Τετάρτη, ακολουθώντας την άνοδο της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική τον επόμενο μήνα.

Ο γερμανικός δείκτης DAX καταγράφει κέρδη κατά 0,60%, στις 24.167,06 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,23% στις 7.771,59 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,26% στις 9.170,51 μονάδες.

Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε μόλις κατά 0,2% τον Ιούλιο, με ετήσια άνοδο 2,7%. Η αύξηση αυτή κρίθηκε αρκετά ήπια ώστε να ενισχύσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι αγορές πλέον αποτιμούν με πιθανότητα σχεδόν 94% μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, από σχεδόν 86% μια ημέρα νωρίτερα και περίπου 57% πριν από έναν μήνα.

Αποτέλεσμα ήταν οι ευρείας βάσης S&P 500 και ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite να κλείσουν σε νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street. Ο θετικός αυτός τόνος επεκτάθηκε στην Ασία, με τον δείκτη Nikkei της Ιαπωνίας να σημειώνει επίσης ρεκόρ, και συνεχίστηκε στην Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 2,0%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Τα δεδομένα από τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες αγορές εμπίπτουν σε μια «Goldilocks» ζώνη: πληθωρισμός όχι υπερβολικά υψηλός, που επιτρέπει στις κεντρικές τράπεζες να διατηρούν την πολιτική εύκολου χρήματος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 2% μέχρι τον Ιούνιο, αλλά διατήρησε τη σταθερότητα τον περασμένο μήνα, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί κοντά στον στόχο μεσοπρόθεσμα, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετη δράση.