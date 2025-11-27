Κέρδη στις ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών

Θετικά πρόσημα επικράτησαν για την Πέμπτη στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στις ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα ανακοινώσει στις 10 Δεκεμβρίου την τελευταία απόφαση της σχετικά με το ύψος των επιτοκίων για το 2025, με τους επενδυτές να δίνουν 85% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Καθώς η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, οι αναλυτές αποτιμούν τις δηλώσεις που έχουν κάνει τις προηγούμενες μέρες κορυφαία στελέχη της Fed για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ (όπως η Μάρι Ντάλι και ο Κρίστοφερ Γουόλερ) που έχουν «δείξει» προς τη μείωση των επιτοκίων της τράπεζας τον επόμενο μήνα.

Στην Ιαπωνία, η προσοχή βρίσκεται στις δημοσιονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού, Σανάε Τακαΐτσι και στο κατά πόσο οι επιλογές της θα επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας της χώρας (BoJ).

Σύμφωνα με το Reuters, η BoJ προετοιμάζει τις αγορές για πιθανή αύξηση των επιτοκίων μέσα στον Δεκέμβριο, εν μέσω των πιέσεων που δέχεται το γιεν στην αγορά συναλλάγματος.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 1,28% στις 50,195 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ενισχύθηκε 0,13% στις 8.617 μονάδες, στη Νότια Κορέα ο Kospi ισχυροποιήθηκε 0,6% στις 3.986 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 υποχωρούσε 0,09% στις 26.183 έχοντας σημειώνει ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά.

Στην Κίνα ο CSI 300 έπεφτε οριακά 0,05% στις 4.515 μονάδες ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ήταν αμετάβλητος στις 25.928 μονάδες.