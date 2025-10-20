Κλείσιμο με κέρδη στην Wall Street - Στο επίκεντρο οι εταιρικές ανακοινώσεις

Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Μετά από το κλείσιμο της Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε 1,12% στις 46.706 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε 1% στις 6.735 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιήθηκε 1,9% στις 22.990 μονάδες.

Οι αγορές προσπαθούν να «πλοηγηθούν» μεταξύ του «παγώματος» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ και των εταιρικών αποτελεσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται πως μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι εταιρικές ανακοινώσεις από Netflix, IBM, Intel -μεταξύ άλλων-, μεγέθη που θα δώσουν μια εικόνα στις αγορές στο πως κινείται η τεχνολογική αγορά.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ,«έδειξε» πως η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε μείωση του ισολογισμού της (balance sheet). Πρόκειται για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Σημειώνεται πως παραδοσιακά όταν υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμό του balance sheet και ποσοτική σύσφιξη (QT) από την Fed η μεταβλητότητα στις αγορές αυξάνεται και η διάθεση ρίσκου των επενδυτών μειώνεται, «ευνοώντας» τις τοποθετήσεις σε «ασφαλή» καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Ακόμα, η έλλειψη των ομοσπονδιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ λόγω του shutdown «σηκώνουν» περισσότερο στην προσοχή των αγορών και στη βαρύτητα των επενδυτών τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών για το τρίτο τρίμηνο του 2025.