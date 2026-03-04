Κέρδη στην Wall Street, με το ενδιαφέρον σε Μέση Ανατολή και πετρέλαιο

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν για την Τετάρτη οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές της Wall Street να δείχνουν θέληση να ανακάμψουν μετά από τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων, την ώρα που συνεχίζουν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones κέρδιζε 0,65% στις 48.818 μονάδες, ο S&P 500 ενισχυόταν 0,86% στις 6.875 μονάδες και ο Nasdaq ανέβαινε 1,4% στις 22.832 μονάδες.

Τα κέρδη έρχονται μετά από την ισχυρή πτώση της Δευτέρας και της Τρίτης και ενώ οι διεθνείς αγορές προσπαθούν να ανακάμψουν από το κλίμα έντονης ανησυχίας που προκαλεί η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ - Ισραήλ και του Ιράν.

Κύρια εστία ανησυχίας για τους αναλυτές αποτελεί η ενέργεια, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν μεγάλα κέρδη από το περασμένο Σάββατο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως θα παρέχεται ασφάλιση σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα τα συνοδεύει μέσω των Στενών του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί.

Εξάλλου, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε επίσης την Τετάρτη ότι ο παγκόσμιος δασμός 15% που ανακοίνωσε ο Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα θα τεθεί σε ισχύ αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ θα επιστρέψουν «εντός πέντε μηνών» στα επίπεδα πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη δασμολογική πολιτική του προέδρου.

«Αυτή λόγω των ειδήσεων, το επενδυτικό κλίμα μεταβάλλεται ακόμη και σε ωριαία βάση» ανέφερε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank. «Από την πλευρά των αγορών, το βασικό ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης από καμία πλευρά και, αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι η ένταση συνεχίζει να αυξάνεται.»