Κέρδη στη Wall Street με φόντο το «ράλι» της Apple

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν οι μετοχές στη Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται της ανόδου, καθώς οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε κέρδη κατά 0,47% στις 44.175,61 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,78% στις 6.3898,45 μονάδες, καθώς ενισχύθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις μετοχών όπως της Gilead Sciences και της Monster Beverage, έπειτα από ανακοινώσεις θετικών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε, επίσης, άνοδο 0,98% στις 21.450,02 μονάδες, φτάνοντας κοντά σε νέο ιστορικό υψηλό στο κλείσιμο.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow εμφανίζει άνοδο 1,4%, ο S&P 500 κερδίζει 2,5%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 3,9%.

Η Apple συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου του S&P 500 και του Nasdaq, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε κατά 13% μέσα στην εβδομάδα.

Η άνοδος αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ. Η μετοχή της Apple οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα της από τον Ιούλιο του 2020.

Οι «ανταποδοτικοί» δασμοί του προέδρου Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με ορισμένους από τους υψηλότερους συντελεστές να αγγίζουν το 41% για τη Συρία και το 40% για το Λάος και τη Μιανμάρ. Οι αγορές ανέκαμψαν την Πέμπτη το πρωί, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο δασμός 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών δεν θα επηρεάσει τις εταιρείες που παράγουν εντός των ΗΠΑ.

Ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, σημείωσε ότι το πώς θα εξελιχθεί η εμπορική πολιτική Τραμπ, ειδικά στον τομέα των ημιαγωγών λόγω της σημασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη, θα παραμείνει βασικό σημείο εστίασης για τους επενδυτές τις επόμενες ημέρες.