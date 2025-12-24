Κέρδη στη Wall Street και νέο ρεκόρ για τον S&P 500

Νέο ρεκόρ σημείωσε ο S&P 500 στις συναλλαγές της Τετάρτης στη Wall Street, μία ημέρα μετά το προηγούμενο ρεκόρ του, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε θετικό έδαφος, στον απόηχο των ευνοϊκών στοιχείων για την αμερικανική οικονομία. Οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να μιλούν για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,60% στις 48.731,16 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,32%, στις 6.932,05 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq παρουσίασε άνοδο 0,22%, στις 23.613,307 μονάδες.

Η Nike είναι μεταξύ των πιο κερδοφόρων μετοχών της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο άνω του 4% μετά την αποκάλυψη του CEO της Apple, Tim Cook, ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας ενδυμάτων.

Άνοδο παρουσιάζουν και οι τεχνολογικές μετοχές όπως η Alphabet, μητρική της Google, η Nvidia, η Broadcom και η Amazon. Σημειώνεται ότι ο δείκτης S&P 500 σημείωσε νέο ρεκόρ κλεισίματος στα 6.909,79 την Τρίτη. Ο δείκτης βρίσκεται λίγο κάτω από το ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό των 6.920,34 μονάδων.

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση από το υπουργείο Εμπορίου των στοιχείων για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, το οποίο ανήλθε σε 4,3%, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 3,2%. Η έκθεση, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, οδήγησε αρχικά τους επενδυτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις των επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων εξακολουθούν να δείχνουν δύο μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2026.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ελπίζουν για το πολυπόθητο ράλι του Άγιου Βασίλη, μια άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς στο τέλος του έτους που συμβαίνει μεταξύ των τελευταίων πέντε ημερών συναλλαγών του έτους και των δύο πρώτων του νέου έτους - στην περίπτωση αυτή από την έναρξη της συνεδρίασης στις 24 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της LPL Financial, Adam Turnquist, ο S&P 500 είχε μέση απόδοση 1,3% κατά τη διάρκεια της περιόδου του Santa Claus Rally, με θετικά αποτελέσματα στο 78% των περιπτώσεων. Η τυπική μέση απόδοση της αγοράς σε επτά ημέρες είναι μόλις 0,3%.

«Η δυναμική που παρατηρείται προς το τέλος του έτους υποδηλώνει ευνοϊκές συνθήκες για ένα θετικό «ράλι του Άγιου Βασίλη»— ένα ιστορικά bullish σήμα για τον Ιανουάριο και το επόμενο έτος», δήλωσε ο Turnquist. «Ενώ το συνολικό εύρος της αγοράς παραμένει κάπως περιορισμένο για έναν δείκτη που βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η τάση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, υποστηριζόμενη από μια στροφή προς τους κυκλικούς τομείς. Ένα κλείσιμο πάνω από το υψηλό του S&P 500 τον Δεκέμβριο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη άνοδο πάνω από το ορόσημο των 7.000 πόντων».

Υπενθυμίζεται ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη για την ημέρα των Χριστουγέννων.