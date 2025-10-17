Κέρδη στη Wall Street - Απομακρύνεται η ανησυχία για χρηματοπιστωτική κρίση

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ξεπέρασαν τους φόβους τους για την πιστωτική κρίση που προκάλεσαν οι μαζικές πωλήσεις σε περιφερειακές τράπεζες την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,48% στις 46.173,58 μονάδες, ο NASDAQ κερδίζει 0,34% στις 22.640,033 μονάδες, όπως και ο S&P 500 κατά 0,38% στις 6.654,46 μονάδες.

Οι μετοχές που οδήγησαν στην πώληση των τραπεζών την Πέμπτη ανέκαμψαν, με την υποστήριξη της Wall Street, ενώ και οι επενδυτές από την πλευρά τους πόνταραν ότι οι κακές πιστωτικές τοποθετήσεις ήταν μεμονωμένες και δεν αποτελούσαν μέρος μιας μεγαλύτερης κρίσης.

Οι Zions και Western Alliance αποκάλυψαν επισφαλή δάνεια τις τελευταίες 48 ώρες, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη πώληση των μετοχών, η οποία τελικά τράβηξε προς τα κάτω ολόκληρη την αγορά την Πέμπτη. Η Zion έχασε 13%, ενώ η Western Alliance έπεσε κατά 11% την Πέμπτη.

Ωστόσο, η Zions Bancorp είχε άνοδο της τάξης του 4% την Παρασκευή, μετά την αναβάθμιση της από την Baird, η οποία δήλωσε ότι η πτώση της αγοραίας αξίας της περιφερειακής τράπεζας ήταν δυσανάλογη, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των ενδεχόμενων ζημιών από δάνεια που αντιμετώπιζε. Η επενδυτική τράπεζα Jefferies, που βρέθηκε στο επίκεντρο της καταιγίδας λόγω της έκθεσής της στην πτωχευμένη εταιρεία λιανικής πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, ανέβηκε τελικά 6%, μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από την Oppenheimer σε «υπεραποδίδουσα». Η Jefferies είχε υποχωρήσει 11% την Πέμπτη.

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη της Παρασκευής από την Fifth Third Bancorp επίσης μείωσαν τις ανησυχίες, ανεβάζοντας τη μετοχή κατά 2%. Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο, ακόμη και μετά την καταγραφή αύξησης των πιστωτικών ζημιών που συνδέονται με την έκθεση στην πτωχευμένη εταιρεία δανείων αυτοκινήτων υψηλού κινδύνου Tricolor.