Με ανοδικά πρόσημα έκλεισαν την Τρίτη οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, στον απόηχο των ανακοινώσεων για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μέχρι το τέλος του 2025.

Στο κλείσιμο της Τρίτης, ο Dow Jones κέρδισε 1,43% στις 47.122 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,9% στις 6.765 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιήθηκε 0,67% στις 23.025 μονάδες.

Το θετικό κλίμα προκλήθηκε μετά από τα στοιχεία για την άνοδο των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ, που ενισχύθηκαnκατά 0,2% τον Σεπτέμβριο έναντι 0,4% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα δεδομένα έδειξαν σχετική ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών και έρχονται πριν από τις ανακοινώσεις της 10ης Δεκεμβρίου, όταν θα ολοκληρωθεί η τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC) για το 2025.

Οι αναλυτές δίνουν 82,7% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Tool. Πριν από τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, οι αντίστοιχες πιθανότητες ήταν στο 84,4%.

Η πιθανότητα έχει αυξηθεί από τότε που ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «στο εγγύς μέλλον». Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μαίρη Ντάλι, δήλωσε τη Δευτέρα στο Wall Street Journal ότι υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.

Σημειώνεται πως μεταξύ της φημολογούμενης πρόθεσης της Meta να αγοράσει τσιπ της Alphabet και της ανακοίνωσης της τελευταίας την περασμένη εβδομάδα για το αναβαθμισμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, γνωστό ως Gemini 3, ο CIO είναι βέβαιος ότι η ευρύτερη οικονομία θα επωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Σημείωσε ότι η πιθανή μείωση του κόστους υπολογιστικής ισχύος από εδώ και πέρα θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά τις μη τεχνολογικές εταιρείες να «εκμεταλλευτούν τα οφέλη της παραγωγικότητας και να προωθήσουν την αύξηση των κερδών».

Ωστόσο, με την Nvidia να σημειώνει πτώση άνω του 3% μετά την έκθεση, οι επενδυτές θα μπορούσαν να το εκλάβουν ως ένδειξη ότι η κυριαρχία της εταιρείας στον χώρο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να απειλείται.

Η Alphabet είχε σημειώσει άνοδο άνω του 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, κατά την οποία ο Nasdaq κατέγραψε την καλύτερη ημέρα του από τα μέσα Μαΐου. Οι επενδυτές έχουν συσπειρωθεί πίσω από τα μέλη των «Magnificent Seven» καθώς και την Broadcom, τα οποία συνδέονται μέσω των επιχειρήσεων τους στον τομέα των υψηλής απόδοσης, ειδικών για συγκεκριμένες εφαρμογές τσιπ, ή ASIC.

Αν και οι μετοχές έχουν ανακτήσει μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, οι τρεις αμερικανικοί δείκτες εξακολουθούν να κινούνται προς έναν μήνα με απώλειες. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 1% τον Νοέμβριο, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει περισσότερο από 3%. Ο Dow με 30 μετοχές έχει χάσει περισσότερο από 1% από την αρχή του μήνα. Αυτό συμβαίνει καθώς οι μετοχές AI ήταν υπεύθυνες για μεγάλο μέρος των κερδών του τρέχοντος έτους και οι επενδυτές αμφισβητούν τις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας και το αν η αγορά θα δει μια ανάκαμψη στο τέλος του έτους ή μια αντιστροφή της δυναμικής.