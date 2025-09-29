Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές τη Δευτέρα, ενόψει της «γεμάτης» σε ανακοινώσεις εβδομάδας

Μικρή άνοδο σημειώνουν για τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στην αρχή μιας εβδομάδας γεμάτης με σημαντικές εξελίξεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στα της Ευρώπης, η προσοχή εστιάζει στις ανακοινώσεις της Τετάρτης για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Σεπτέμβριο, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Ο γενικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 2% για τον Αύγουστο, ακριβώς στα επίπεδα που έχει ορίσει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου θα προσφέρουν στους αναλυτές ενδείξεις για το εάν και κατά πόσο η ΕΚΤ προτίθεται να διαφοροποιήσει τη νομισματική της πολιτική και τα επίπεδα των επιτοκίων στην Ευρωζώνη μέσα στο 2025.

Στα των ΗΠΑ, μέσα στη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με τους ηγέτες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Την Τρίτη αναμένεται να σταματήσει η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν τα δύο κόμματα δεν καταλήξουν σε συμφωνία για ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο δαπανών.

Το shutdown μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και να «θολώσει» την εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας της χώρας (Fed).

Πέρα από το ενδεχόμενο απολύσεων των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, το shutdown θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ανακοινώσεις για την πορεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, που είναι προγραμματισμένα να δημοσιευτούν την Παρασκευή.

Τα στοιχεία παρακολουθούνται ιδιαίτερα έντονα από την Fed για τον καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής, εν μέσω της πεποίθησης της μεγαλύτερης μερίδας των αναλυτών για το ότι θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων.

Η εικόνα στα ταμπλό