Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές, υπό τη «σκιά» των γεωπολιτικών εξελίξεων

«Ελεγχόμενη» άνοδο σημειώνουν για την Πέμπτη οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, με την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται από σήμερα στην Αλάσκα των ΗΠΑ ενόψει της συνάντησης που θα έχουν την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Politico υποστήριξε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να αισθάνονται εν μέρει ανακουφισμένοι μετά από τις επαφές που είχαν την Τετάρτη με τον Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ τους διαβεβαίωσε για το ότι δεν θα «πουλήσει» την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν.

Όμως, υπάρχει κάθε κίνδυνος τα πράγματα να πάρουν μια απροσδόκητη τροπή όταν οι δύο συναντηθούν στην Αλάσκα, συμπλήρωσε το δημοσίευμα.

Εξάλλου, οι επενδυτές αποτιμούν και τα στοιχεία για την πορεία της βρετανικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, που κινήθηκε πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η εικόνα στα ταμπλό