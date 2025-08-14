Politico, NBC, Guardian

Ανακουφισμένοι - εν μέρει- μπορούν να αισθάνονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αφού έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι δεν θα πραγματοποιήσει τους χειρότερους εφιάλτες τους και δεν θα «πουλήσει» την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

Βέβαια, όπως αναφέρει το Politico, υπάρχει κάθε κίνδυνος τα πράγματα να πάρουν μια απροσδόκητη τροπή όταν οι δύο συναντηθούν στην Αλάσκα.

Πάντως, οι Ευρωπαίοι βγήκαν από την τηλεφωνική συνδιάλεξη της Τετάρτης με τον Τραμπ πεπεισμένοι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατάλαβε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εδάφη πρέπει να ακολουθήσει μιας εκεχειρίας και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι εντόπισαν ακόμη και σημάδια ότι οι Αμερικανοί, σε μια ανατροπή της στάσης τους, άρχισαν να δείχνουν προθυμία να αναλάβουν ρόλο στην παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

«Είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά την τελική ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Λετονίας στο Politico.

Βέβαια, πηγή εξοικειωμένη με τη συνάντηση της Τετάρτης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αν και «συνολικά υπήρχε μια θετική ατμόσφαιρα ο Τραμπ, όπως πάντα, μίλησε πολύ για το τι θα κάνει, αλλά με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να πει τι ακριβώς θα κάνει».

Αλλαγή στάσης από τον Βανς

Ακόμη και ο Βανς, γνωστός ως σφοδρός κριτικός της Ουκρανίας μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, έχει αλλάξει τις απόψεις του, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολίασε: «Οι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν αρκετά από τον Βανς, ο οποίος αναζητά λύσεις, ενώ είναι σαφές ότι ο Πούτιν είναι ο κακός».

Η έλξη του να παρουσιαστούν ως ειρηνοποιοί φαίνεται να κερδίζει έδαφος στους Αμερικανούς κυβερνόντες. Ο Βανς σημείωσε σε μια αεροπορική βάση στη Βρετανία την Τετάρτη, ότι ο Τραμπ «είπε πολύ απλά ότι θα κάνουμε αποστολή μας ως κυβέρνηση να φέρουμε ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη».

NBC - Τραμπ σε Ευρωπαίους: Δεν θα συζητήσω το εδαφικό με τον Πούτιν

Την αλλαγή στάσης του Τραμπ υπογραμίζει και το NBC. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και άλλους τρεις που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία Τραμπ-Ευρωπαίων, ο Αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε τη θέση ότι δεν θα συζητήσει το εδαφικό με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι θα πάει στη συνάντηση με τον Πούτιν με στόχο να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στη συνομιλία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με ορισμένους από όσους συμμετείχαν να έχουν την εντύπωση ότι ο Τραμπ δεν είναι αισιόδοξος για τη συνάντηση της Παρασκευής.

Πρόταση για ορυκτά και σπάνιες γαίες

Την ίδια ώρα ο βρετανικός Telegraph μεταδίδει ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να προσφέρει στον Πούτιν πρόσβαση σε σπάνια ορυκτά, προκειμένου να τον ενθαρρύνει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά το δημοσίευμα η πρόταση Τραμπ θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Μόσχα, την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας και την παροχή πρόσβασης σε ορυκτά σπάνιων γαιών στα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Την προετοιμασία της πρότασης αυτής εμφανίζεται να κάνει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος, κατά το δημοσίευμα, διερευνά τις οικονομικές αντισταθμίσεις που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία προκειμένου να επιταχυνθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι διαθέτει το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπαταριών. Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου βρίσκονται σε περιοχές που κατέχει η Ρωσία, και ο Πούτιν έχει διεκδικήσει τα πολύτιμα ορυκτά που βρίσκονται στις περιοχές που κατέχουν οι δυνάμεις του.

Guardian για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: «Η συνταγή για καταστροφή»

Στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρεται και ανάλυση του Guardian την Τετάρτη, κάνοντας λόγο για «συνταγή προς την καταστροφή» ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής στην Αλάσκα των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Σημειώνεται πως η ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας δημοσιεύτηκε πριν από το μπαράζ επικοινωνιών που είχε ο Τραμπ με ηγέτες της Ευρώπης και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια ο πόλεμος στην ανατολική Ευρώπη που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Guardian στέκεται στη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ με τον Πούτιν το 2018 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η αναφορά που είχε κάνει ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, αναφορικά με τις φήμες και κατηγορίες για ανάμειξη του Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι δεν είναι η Ρωσία. Δεν βλέπω κανένα λόγο για να είναι» είχε πει ο Τραμπ.

«Προβολή» στο σήμερα

Για την Παρασκευή τα διακυβεύματα είναι ακόμη μεγαλύτερα, καθώς ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν την Παρασκευή στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο θα συζητήσουν την «ανταλλαγή εδαφών» στην πρώτη συνάντηση του Πούτιν με ηγέτη της G7 μετά την εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βγει για άλλη μια φορά από μια κλειστή συνάντηση κηρύττοντας το ευαγγέλιο του Κρεμλίνου.

Ο Λευκός Οίκος έχει μειώσει τις προσδοκίες για τη Σύνοδο Κορυφής – ένα σημάδι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία στο τραπέζι. «Πρόκειται πραγματικά για μια συνάντηση για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, λίγο» είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Υποστήριξε ακόμα πως θα ξέρει μέσα στα πρώτα λεπτά αν ο Πούτιν είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός και θα το μεταφέρει στον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αυτή η κυκλοθυμική προσέγγιση του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μπορεί να ευνοεί τους αντιπάλους των ΗΠΑ, αλλά τους έχει απογοητεύσει κιόλας, σχολιάζει ο Guardian. Ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προτιμούν να προετοιμάζονται καλύτερα πριν συναντηθούν με τον Τραμπ, ακριβώς λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν δεν θα αφήσει να περάσει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία να δοκιμάσει να επηρεάσει τον Τραμπ στο τετ-α-τετ που θα έχουν, μόνο με τους διερμηνείς τους.

Θα έχουν όμως πραγματικές επιπτώσεις ότι αποφασίσουν οι δύο άνδρες στην κατ’ιδίαν συνάντησή τους; Η προϊστορία λέει ότι το 2018 αυτά που συμφώνησαν για τη μία και την άλλη πλευρά δεν υλοποιήθηκαν παρά . Αυτή τη φορά όμως το «μενού» περιλαμβάνει την Ουκρανία και οι συνέπειες θα είναι βαρύτερες.