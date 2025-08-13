Ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν: «Παράθυρο» για Σύνοδο και με τον Ζελένσκι

Την ικανοποίηση του για τις επικοινωνίες που είχε με τους ηγέτες της Ευρώπης αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία την Τετάρτη εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής που θα έχει με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και ναφερόμενος στις επαφές που είχε με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ τις χαρακτήρισε «πολύ καλές».

Πρόσθεσε πως μετά από τη συνάντηση με τον Πούτιν θα επικοινωνήσει με τους ηγέτες της Ευρώπης και τον Ζελέσνκι.

«Θα ήθελα να έχω και μια δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν, με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, εάν η πρώτη συνάντηση πάει καλά» δήλωσε ο Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξιωματούχοι με γνώση των συζητήσεων της Τετάρτης ανέφεραν στο Reuters πως ο Τραμπ εξέτασε με τους ηγέτες της Ευρώπης πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου και της Μέσης Ανατολής όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η τριμερής Σύνοδος μεταξύ του ίδιου, του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Ακόμα, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Πούτιν για το ότι «η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες εάν δεν τελειώσει τον πόλεμο».

Δεν διευκρίνισε τις συνέπειες, αλλά προειδοποίησε για αυστηρές οικονομικές κυρώσεις αν δεν επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος.

Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τους θανάτους αμάχων στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.

«Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί του. Έχω κάνει πολλές καλές συζητήσεις μαζί του. Μετά επιστρέφω σπίτι και βλέπω ότι ένας πύραυλος χτύπησε έναν οίκο ευγηρίας ή ότι ένας πύραυλος χτύπησε μια πολυκατοικία και άνθρωποι κείτονται νεκροί στον δρόμο. Οπότε, υποθέτω ότι η απάντηση είναι όχι, γιατί έχω κάνει αυτή τη συζήτηση» ανέφερε ο Τραμπ.