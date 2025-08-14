Πάνω από τις εκτιμήσεις το ΑΕΠ της Βρετανίας - Στο 0,3% για το δεύτερο τρίμηνο

Η οικονομία της Βρετανίας σημείωσε ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από αύξηση 0,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους, δίνοντας ώθηση στην υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας, είχαν προβλέψει αύξηση 0,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) έδειξαν ότι το βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% μόνο τον Ιούνιο, μετά από πτώση 0,1% τον Μάιο, λόγω της απροσδόκητα ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών, της βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών.

Η συνολική παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε σύγκριση με τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 1,0%.

Η στερλίνα σημείωσε μικρή άνοδο έναντι του δολαρίου μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Η Ριβς έσπευσε να τονίσει ότι η βρετανική οικονομική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν η ταχύτερη μεταξύ των επτά μεγαλύτερων ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 είναι πιο συγκρατημένες.

Η Βρετανία αντιμετωπίζει αντιξοότητες λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο παγκόσμιο εμπόριο, που οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγικών δασμών των ΗΠΑ, καθώς και στην επιβράδυνση των προσλήψεων στην εγχώρια αγορά, που αντανακλά εν μέρει την αύξηση των φόρων επί της εργασίας και τη σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τον περασμένο μήνα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι η οικονομία της Βρετανίας θα αναπτυχθεί κατά 1,2% φέτος και 1,4% το 2026, ελαφρώς ταχύτερα από την ευρωζώνη και την Ιαπωνία, αλλά πιο αργά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.