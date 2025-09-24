Η Τεχνητή Υπερνοημοσύνη έφερε ράλι άνω του 6% για την Alibaba στο Χονγκ Κονγκ

Ισχυρά κέρδη παρουσίασαν την Πέμπτη οι μετοχές της Alibaba στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, μετά από τις ανακοινώσεις που έκανε την Τετάρτη ο κινεζικός τεχνολογικός «κολοσσός» για περαιτέρω επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι μετοχές της Alibaba κέρδιζαν 6,7% λίγες ώρες πριν από το κλείσιμο της Τετάρτης για τον Hang Seng.

Όπως ανέφερε το CNBC, ο CEO της Alibaba, Έντι Γου, είπε πως η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για μοντέλα AI και ανάπτυξη υποδομών, επιπλέον των 380 δισεκατομμυρίων γιουάν (53 δισεκατομμύρια δολάρια) για τρία χρόνια που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο.

«Προωθούμε δυναμικά μια τριετή πρωτοβουλία υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης , με σχέδια να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις μας σύμφωνα με το στρατηγικό μας όραμα, εν αναμονή της εποχής της [Τεχνητής Υπερνοημοσύνης]», είπε ο Γου.

Ο όρος «Τεχνητή Υπερνοημοσύνη» αναφέρεται στην AI που υποθετικά θα ξεπεράσει τη δύναμη και τη νοημοσύνη του ανθρώπινου εγκεφάλου, με το υποθετικό αυτό σημείο αναφοράς να γίνεται όλο και περισσότερο το επίκεντρο των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alibaba παρουσίασε επίσης επίσημα την τελευταία έκδοση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Qwen — το Qwen3-Max — την Τετάρτη.

Ο Γου τόνισε ότι η Alibaba Cloud βρίσκεται σε στρατηγική θέση ως «full-stack πάροχος υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης », παρέχοντας την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μεγάλων μοντέλων AI στο cloud μέσω των δικών της κέντρων δεδομένων.

«Η συνολική επένδυση στην παγκόσμια Τεχνητή Νοημοσύνη τα επόμενα πέντε χρόνια θα ξεπεράσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, και αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε υπολογιστική ισχύ και έρευνα και ανάπτυξη στην ιστορία», πρόσθεσε.

Η Alibaba Cloud θα εγκαινιάσει επίσης τα πρώτα της κέντρα δεδομένων στη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στη συνέντευξη τύπου, και θα προσθέσει περισσότερα κέντρα δεδομένων στο Μεξικό, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και το Ντουμπάι το επόμενο έτος