Η Canaccord «βλέπει» κέρδη στον S&P 500 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Ο αμερικανικός S&P 500 αναμένεται να κλείσει το 2026 με θετικά πρόσημα, για 4η διαδοχική χρονιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών Canaccord Genuity.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Canaccord, «οι τελευταίες εβδομάδες του 2025 έδωσαν ένα σημαντικό δώρο στο 2026 με τη μορφή μιας ενισχυόμενης οικονομίας» των ΗΠΑ.

Στη σχετική ανάλυση προστίθεται το ΑΠΕ των ΗΠΑ αναμένεται να «τρέξει» με «ήπιο ρυθμό, ο πληθωρισμός θα παραμείνει υπό έλεγχο και θα συνεχιστούν οι μειώσεις των επιτοκίων το νέο έτος».

Αναφερόμενη στα μακροοικονομικά μεγέθη, η Canaccord υποστηρίζει πως η πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αποτελέσει οικονομικό πλεονέκτημα, εάν οδηγήσει σε «μεγαλύτερη προσφορά πετρελαίου» από τα «αποθέματα των περίπου 300 δισεκατομμυρίων βαρελιών» της χώρας, παράλληλα με αυτό που περιέγραψε ως «μέτρια και αργή ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών», τα οποία θα λειτουργήσουν ως πιθανά φρένα στον πληθωρισμό το 2026.