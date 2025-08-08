Η αβεβαιότητα των δασμών έφερε απώλειες στις ασιατικές αγορές - Εξαίρεση το ρεκόρ στον ιαπωνικό Topix

Πτώση κατέγραψαν για την Παρασκευή οι μεγάλες ασιατικές αγορές, με εξαίρεση την Ιαπωνία όπου ο ευρύτερος Topix βρέθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω από τα επίπεδα των 3.000 μονάδων.

Το θετικό κλίμα στο Τόκιο προέκυψε αφότου ο επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να προσαρμόσουν κάποιους από τους δασμούς προς την ασιατική χώρα που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Nikkei έκλεισε την Παρασκευή με άνοδο 1,9% στις 41.483 μονάδες, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας κέρδισε 2,5%.

Η άνοδος του Nikkei ήταν μια εξαίρεση στις αγορές της Ασίας, καθώς στα άλλα χρηματιστήρια αποτυπώθηκε η ανησυχία των επενδυτών για τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, με την Ινδία να επηρεάζεται σημαντικότερα από τις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου.

Εξάλλου, οι αναλυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τις εξελίξεις γύρω από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

O Τραμπ ορίσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων Στίβεν Μιράν για να καλύψει μια κενή θέση στην Fed για μερικούς μήνες, ενώ ο Λευκός Οίκος αναζητά μόνιμο μέλος για το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας και συνεχίζει την αναζήτηση νέου προέδρου της τράπεζας.

Το Bloomberg μετέδωσε την Πέμπτη πως ο Κρίστοφερ Γουόλερ είναι ο κορυφαίος υποψήφιος για την αντικατάσταση του προέδρου Τζέρομ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει στις 15 Μαΐου 2026.

Στην κίνηση των δεικτών, ο ASX/200 στην Αυστραλία υποχώρησε 0,28% στις 8.807 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα έχασε 0,55% στις 3.120 μονάδες.

Στην Ινδία ο Nifty 50 διολίσθησε 0,7% στις 24.416 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite έπεσε 0,1% στις 3.635 μονάδες και ο Shenzhen Component απώλεσε 0,2% στις 11.134 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng συγκέντρωσε πτώση 1% στις 24.824 μονάδες.