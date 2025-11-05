Χρηματιστήρια: Απλή διόρθωση 10% ή βουτιά 50%;

«Δεν είμαστε καλοί στην πρόβλεψη της αγοράς, αλλά γενικά γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλές πολύ καλές συμφωνίες τη δεκαετία του 1970 και ότι οι αγορές τρελάθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αλλά ποτέ δεν χάνουμε χρόνο σκεπτόμενοι ή μιλώντας για το πώς θα πάει το χρηματιστήριο από εδώ και πέρα γιατί δεν ξέρουμε».(Μπάφετ). Εάν και θέλω να παραμένω νηφάλιος μπροστά στις υπερβολές που ζούμε το τελευταίο εξάμηνο, η συνήθεια της επιτυχημένης πρόβλεψης δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί ως δια μαγείας! Εξάλλου στον κόσμο των αγορών δεν πάμε όλοι για τα λεφτά, αλλά και για την αξία μιας σωστής πρόβλεψης, που θα βοηθήσει ένα μεγάλο μέρος σκεπτόμενων επενδυτών. Θα μου πείτε τι να το κάνω να προβλέψω ένα κραχ και να διαλυθούν τα πάντα γύρω μας;

Η χθεσινή ημέρα είχε πολύ σασπένς. Από που να αρχίσω, από την είδηση του short σε NVDIA PALANTIR του Mr. Big Short; Από τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs και Morgan Stanley, περί επερχόμενης διόρθωσης 10-15% τους επόμενους 24 μήνες(να έχουμε χρόνο-που θα πάει στα επόμενα χρόνια δε θα διορθώσει;). Από διευθύνοντες συμβούλους αρκετών μεγάλων τραπεζών και εταιρειών της Wall Street, οι οποίοι προειδοποίησαν για μια επικείμενη υποχώρηση των δεικτών;

Από τις απώλειες του Bitcoin που έσπασε τις 100000 και πάνω από 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια σε θέσεις μόχλευσης σε κρυπτονομίσματα εξαφανίστηκαν με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ρευστοποιήσεων long θέσεις, (καθώς οι traders που στοιχημάτιζαν σε περισσότερα κέρδη τιμών στο Bitcoin ρευστοποίησαν από τις απότομες απώλειες στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο). Το Bitcoin μπαίνει επίσημα σε bear market καθώς οι απώλειες από τα υψηλά του ξεπερνούν το 20%.

Από το μεγαλύτερο shutdown στην Ιστορία των ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι μένουν χωρίς μισθό, και δεν δίνονται τα επιδόματα τροφίμων. 36 μέρες παράλυσης. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, υπηρεσίες έχουν κλείσει, ενώ έχει διαταραχθεί η παροχή κουπονιών τροφίμων για 40 εκατομμύρια Αμερικανούς. Και όλα αυτά με την Wall Street να χαίρεται καθημερινά με νέα ρεκόρ. Ύβρις ή απλά «ο δρόμος του χρήματος»;

Οι «υπέροχες» στο στόχαστρο

Χθες η παγκόσμια πτώση των μετοχών των εταιρειών κατασκευής τσιπ επιταχύνθηκε λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις ορισμένων από τους μεγαλύτερους «νικητές» της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι αναφέρουν ότι έπαιξε ρόλο ο Mr.Big Short δε νομίζω ότι ισχύει, καθώς λίγοι τον παρακολουθούν, (ως γραφικό πλέον παίκτη - τα τελευταία χρόνια είχε πολλές αποτυχημένες προβλέψεις), αλλά μια φορά «πιάνεις την καλή», όπως το 2008! Ούτε η ρευστότητα που αγγίζει τα 400 δις του Μπάφετ δεν επηρέασε, καθώς οι νέοι” buy the dip” δεν τον ακολουθούν καθώς τον θεωρούν απλά έναν γεροξεκούτη, που δεν έχει ιδέα από υψηλές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη. ( ας ήμουν κι εγώ ένας γεροξεκούτης όπως ο σοφός!)

Οι Samsung Electronics και SK Hynix έριξαν τον δείκτη αναφοράς της Νότιας Κορέας Kospi κατά 6,2% την Τετάρτη, πριν ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών του.

Η ιαπωνική Advantest σημείωσε πτώση έως και 10%, ενώ η μεγαλύτερη μετοχή της Ασίας, η Taiwan Semiconductor Manufacturing, κατέγραψε απώλειες άνω του 3%. Όλες οι εταιρείες είναι προμηθευτές της Nvidia. Της «πολύ μεγάλης για να καταρρεύσει»!

Χθες στην Wall Street η Palantir συνέβαλε στην κατάρρευση της με μια πρόβλεψη που δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές. Μια παρόμοια αντίδραση στα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Advanced Micro Devices μετά το κλείσιμο της αγοράς ενίσχυσε τον αντίκτυπο στην σημερινή ασιατική χρηματιστηριακή συνεδρίαση με την μετοχή να υποχωρεί στο -4,5%(pre market).

Η DARLING NVDIA θα σώσει ή θα γκρεμίσει τις αγορές

Πάμε λοιπόν για την αναμενόμενη πτώση του 10% στα επόμενα δύο χρόνια και που ξέρεις μπορεί να συμβεί μπορεί και όχι, καθώς τον τελευταίο λόγο των έχουν τα τουίτ του προέδρου. Ας πούμε αν πει κάτι καλό για τα κρύπτο και δεν σκάσουν τα margin. Αν σταματήσει το shutdown κλπ, κλπ.

Ούτε το ένα ούτε το άλλο! Θεωρώ σημείο καμπής των αγορών τα αποτελέσματα της Nvdia. Στο γράφημα διαγράφω μια πιθανή εξέλιξη εώς την ανακοίνωση των νέων. Πιθανότατα να μην συμβεί το πτωτικό και να υπάρξει στασιμότητα στα όρια του +1, -1 σε καθημερινή βάση.

Ωστόσο η αντίδραση αυτήν τη φορά θα είναι ιδιαίτερα έντονη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σίγουρα το πτωτικό σενάριο του 10% είναι κάτι που μπορεί να το δούμε μέχρι της 19 του μήνα και μετά ανάλογα με την ανακοίνωση οι αγορές να επανέλθουν ξανά. Όμως η συνέχεια δε θα είναι μόνο το 10% που θα μας δώσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης! Μάλλον πάω για επόμενος «γεροξεκούτης», μετά τον «σοφό»!

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.