H ψυχραιμία στη Wall Street και το μεγάλο σορτάρισμα του δείκτη VIX

H χρηματιστηριακή αγορά στη Wall Street παραμένει ήρεμη. Υπερβολικά. Ιστορικά, τέτοια παράξενη γαλήνη προμηνύει έκρηξη της μεταβλητότητας και πτώση των μετοχών.

Η κατάσταση μπορεί να μην εκπλήσσει καθώς στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, το ανεπίσημο κλείσιμο του καλοκαιριού, οι περισσότεροι είναι επικεντρωμένοι στις διακοπές και όχι στη μεταβλητότητα.

Η επιστροφή από τις διακοπές, όμως, μπορεί να επιφυλάσσει μια άσχημη έκπληξη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Bank of America.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, έπεσε στις 14,2 μονάδες, μετά την ομιλία του προέδρου της Fed στο συνέδριο του Jackson Hole. Βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς.

Η μεταβλητότητα εξαφανίστηκε. Πολλοί ερμήνευσαν τις δηλώσεις του Jerome Powell ως σήμα ότι μάλλον έρχονται μειώσεις επιτοκίων. Τα hedge fund ποντάρουν ότι η ηρεμία θα συνεχιστεί, σορτάροντας τον VIX με ρυθμό που είναι ο υψηλότερος της τελευταίας τριετίας.

Πολύ πρόσφατα τα hedge fund και οι μεγάλοι κερδοσκόποι είχαν σορτάρει γύρω στις 92.700 συμβόλαια στον δείκτη VIX στην αγορά των futures, αριθμό που η αγορά είχε να δει από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τα επιθετικά αυτά στοιχήματα μπορεί να είναι ένδειξη πεποίθησης ή εφησυχασμού.

Το πρόβλημα είναι ότι το χαμηλό επίπεδο όπου έχει πέσει το βαρόμετρο φόβου μπορεί να σημαίνει ότι επικρατεί ένας επικίνδυνος εφησυχασμός όταν υπάρχουν αρκετοί λόγοι ανησυχίας.

Παρά τα πάνω-κάτω τους στις πρόσφατες συνεδριάσεις, οι δείκτες S&P500 και Nasdaq βρίσκονται λιγότερο από 1% χαμηλότερα από τα υψηλά τους στα μέσα Αυγούστου. Το περιθώριο λάθους είναι πολύ μικρό αν κάτι πάει στραβά.

Ένας πιθανός μπαμπούλας μπορεί να είναι ενδεχομένως ενδείξεις ότι το μπουμ της Τεχνητής Νοημοσύνης που έδινε ορμή στην αγορά επιβραδύνεται. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό με τα αποτελέσματα της Nvidia. Oι αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας είναι υψηλές, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για απογοητεύσεις.

Είναι και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed. H θητεία του Powell λήγει τον Μάιο του 2026 και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει έναν αντικαταστάτη που θα υποχωρεί πρόθυμα στις επιθυμίες του.

Πέρα από αυτό, πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα δείξουν στασιμοπληθωρισμό ή αναγκάσουν τη Fed να μην μειώσει τα επιτόκια. Η αγορά θεωρεί δεδομένο ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα χαλαρώσει την νομισματική πολιτική της στη συνεδρίαση στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Όλοι αυτοί οι λόγοι οδηγούν τους αναλυτές της BofA στην προειδοποίηση ότι τα «τρέχοντα επίπεδα μεταβλητότητας δεν δείχνουν διατηρήσιμα».

Ιστορικά, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι δύσκολοι μήνες για τις μετοχές και με την αγορά σε νέα υψηλά-ρεκόρ το καλοκαίρι μερικοί επενδυτές μπορεί να πάρουν μερικά λεφτά από το τραπέζι.

Πάντως, όταν η μεταβλητότητα επανέλθει τους επόμενους μήνες, η BofA συστήνει αγορές στις διορθώσεις.

Είναι φυσικό να υπάρχουν διορθώσεις όταν διαμορφώνονται φούσκες στις κινητές αξίες και η εκτίμηση της BofA είναι ότι απέχουμε αρκετά από την τελική κορυφή.

Η τακτική του «buy the dip», οι αγορές στις διορθώσεις, ανταμείβει τους επενδυτές και απολαμβάνει τη δεύτερη καλύτερη χρονιά της από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.

Εξάλλου, όπως επισημαίνει, ο Τραμπ και ο επικεφαλής της Fed πιθανότατα θα αντιδράσουν σε περίπτωση σημαντικού στρες και ένα φθινοπωρινό selloff θα είναι μια καλή ευκαιρία για αγορές, εφαρμόζοντας το buy the dip.