H Goldman Sachs «βλέπει» συνέχεια στο ράλι των παγκοσμίων μετοχών για το σύνολο του 2025

Η Goldman Sachs εμφανίζεται αισιόδοξη για το ράλι των παγκόσμιων μετοχών, αναφέροντας πως είναι πιθανό να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία μέχρι το τέλος του έτους, δεδομένης της ανθεκτικής οικονομίας των ΗΠΑ, των ευνοϊκών αποτιμήσεων και της πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Σε σημείωμα της προς τους επενδυτές, η Goldman πήρε «θέση» overweight σε ορίζοντα τριών μηνών, καθώς η κατηγορία αυτή των περιουσιακών στοιχείων συνήθως αποδίδει καλά σε περιόδους επιβράδυνσης στο τέλος ενός κύκλου, όταν η πολιτική στήριξης είναι ισχυρή.

«Η καλή αύξηση των κερδών, η χαλάρωση (της νομισματικής πολιτικής) της Fed χωρίς να προκληθεί ύφεση και η χαλάρωση της παγκόσμιας δημοσιονομικής πολιτικής θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις μετοχές» ανέφεραν οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου.

Το Bloomberg υπενθυμίζει πως οι παγκόσμιες μετοχές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στην αισιοδοξία ότι η Fed άρχισε να μειώνει τα επιτόκια εγκαίρως για να αποτρέψει μια ύφεση. Ο ανανεωμένος ενθουσιασμός γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επίσης ενισχύσει τους τεχνολογικούς «κολοσσούς», ωθώντας μια σειρά από Αμερικανούς αναλυτές να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τον S&P 500 της Wall Street.

Οι αναλυτές της Goldman ανέβασαν επίσης τον στόχο τους για τον S&P 500 νωρίτερα αυτό το μήνα, αναμένοντας ότι θα κερδίσει άλλο 2% έως 6.800 μονάδες σε διάστημα τριών μηνών.

Ωστόσο, με την αγορά εργασίας των ΗΠΑ να αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κάμψης, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην επόμενη περίοδο εταιρικών κερδών για ενδείξεις σχετικά με τον αντίκτυπο των παγκόσμιων δασμών. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 7,1% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, η μικρότερη αύξηση σε δύο χρόνια.

Η ομάδα της Goldman προειδοποίησε επίσης για τους παραμένοντες κινδύνους από ένα ενδεχόμενο περιστατικό «σοκ» για την οικονομική ανάπτυξη ή τα επιτόκια στο εγγύς μέλλον.