Γιατί οι κινεζικές μετοχές ακινήτων σημειώνουν απότομη άνοδο

Οι κινεζικές μετοχές ακινήτων κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, καθώς τα νέα μέτρα στη Σαγκάη για την τόνωση της αγοράς κατοικιών ενίσχυσαν τις ελπίδες για περαιτέρω κρατική στήριξη στον δοκιμαζόμενο κλάδο.

Ο δείκτης HS Mainland Properties, που παρακολουθεί Κινέζους κατασκευαστές εισηγμένους στο Χονγκ Κονγκ, έκλεισε με άνοδο 2,7%.

Τα κέρδη ήρθαν μετά την απόφαση των αρχών της Σαγκάης να άρουν τον φόρο ακίνητης περιουσίας για ορισμένους αγοραστές πρώτης κατοικίας και να χαλαρώσουν τα όρια στον αριθμό κατοικιών που μπορούν να αγοραστούν στις προαστιακές περιοχές. Παρόμοια μέτρα είχαν ληφθεί στο Πεκίνο νωρίτερα τον Αύγουστο.

Η China Vanke ηγήθηκε της ανόδου, ενισχυόμενη κατά 10% στα 5,68 δολάρια Χονγκ Κονγκ, στην καλύτερη ημέρα της από τον Απρίλιο, παρά τα ασθενέστερα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου.

Η εταιρεία γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Shenzhen Metro έχει χορηγήσει περίπου 24 δισ. γιουάν (3,35 δισ. δολάρια) σε δάνεια. Η Vanke αποπλήρωσε επίσης 24,39 δισ. γιουάν σε δημόσιο χρέος και δεν αντιμετωπίζει υπεράκτιες λήξεις πριν από το 2027. Ωστόσο, ο πρόεδρος Zhang παραδέχθηκε ότι η επιστροφή στην κερδοφορία είναι απίθανη πριν από εκείνο το έτος.

Η Vanke αναγνώρισε τις προκλήσεις, αλλά υπογράμμισε ένα πιο ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές «πολιτικές εμφανίζουν σταθερά θετικά σημάδια, ενισχύοντας την ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων».

Κέρδη κατέγραψαν και άλλες μετοχές ανάπτυξης, στηριγμένες από το βελτιωμένο κλίμα της αγοράς και τις αυξανόμενες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η Sunac China ενισχύθηκε κατά 6,6%, η Sino-Ocean Group κατά 6,8%, η Ke Holdings κατά 6% και η Kaisa Group κατά 7,95%.