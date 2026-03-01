Γιατί οι ευρωαγορές βρίσκονται στο στόχαστρο των επενδυτών

Όσοι επενδυτές αναζητούν έναν νέο λόγο για να τοποθετηθούν σε ευρωπαϊκές μετοχές ή να τις προτιμήσουν έναντι των αμερικανικών μπορούν να προσθέσουν στη λίστα τους και τις επαναγορές ιδίων μετοχών, τα λεγόμενα buybacks που σημειώνουν ρεκόρ.

Εισηγμένες εταιρείες του πανευρωπαϊκού δείκτη STOXX 600 έχουν ανακοινώσει buybacks ύψους 85,7 δις ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Barclays.

Στην τάση αυτή μέχρι στιγμής πρωτοστατούν εισηγμένες από τους χώρους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Με την άρση των περιορισμών της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για σχέδια επαναγορών, τα γενναιόδωρα σχέδια των εταιρειών για τους μετόχους αναμένεται να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα.

Μέχρι τώρα οι επενδυτές φαίνεται ότι επιβραβεύουν τις εταιρείες για το κύμα επαναγορών. Ενδεικτικό ότι καλάθι της Barclays με εταιρείες που έχουν ανακοινώσει buybacks έχει σημειώσει υπεραπόδοση έναντι του δείκτη STOXX 600 άνω των πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε όρους συνολικής απόδοσης το τελευταίο εξάμηνο.

Το γεγονός ότι περίπου το 76% των προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών που έχουν εγκριθεί από τους μετόχους δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί αφήνει άφθονα πυρομαχικά για να στηριχθούν οι εισροές κατά το δεύτερο εξάμηνο, σημειώνει η Barclays.

Oι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η Rolls Royce έκανε την έκπληξη ανακοινώνοντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαναγοράς στην ιστορία της, ύψους έως 9 δις στερλίνες ($12 δις) έως το 2028. Το αποτέλεσμα ήταν να στείλει τη μετοχή της σε ιστορικό υψηλό.

Παρομοίως, ο όμιλος του London Stock Exchange ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση ότι θα επαναγοράσει μετοχές ύψους 3 δις στερλίνες μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα buybacks έχουν και οι τράπεζες. Μετά από μια καλή χρονιά για τις μετοχές του κλάδου το 2025, προγράμματα επαναγοράς έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες Societe Generale, Deutsche Bank και Standard Chartered.

Το δυνατό ξεκίνημα το 2026 σηματοδοτεί μια εκ νέου επιτάχυνση στα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Τράπεζες και εταιρείες στους κλάδους της ενέργειας και τεχνολογίας αντιπροσώπευσαν γύρω στο 50% των buybacks στον δείκτη STOXX 600 πέρυσι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αυξητική τάση και στα μερίσματα, κάτι που ενισχύει τη θέση της Ευρώπης ως αγορά για στρατηγικές εισοδήματος και προσθέτει στην ελκυστικότητα της σαν εναλλακτική επιλογή έναντι της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Από το ξεκίνημα του 2026 ο δείκτης STOXX 600 Europe έχει σημειώσει υπεραπόδοση έναντι του S&P500 κατά έξη ποσοστιαίες μονάδες με τους επενδυτές, ανήσυχους με τις υψηλές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υψηλές αποτιμήσεις, να διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους εκτός των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ οι ευρωπαϊκές μετοχές απολαμβάνουν στήριξη από σημαντικά δημοσιονομικά κίνητρα και αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην περιοχή αλλά και από τα χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Η μικρότερη στάθμιση σε μετοχές τεχνολογίας λειτουργεί επίσης θετικά. Πλέον, η αύξηση των επαναγορών ιδίων μετοχών προσφέρει μια περαιτέρω ώθηση.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Bank of America, τα buybacks στον δείκτη S&P500 δείχνουν να επιβραδύνονται. Σε ετήσια βάση οι επαναγορές στους εταιρικούς πελάτες της BofA έχουν μειωθεί γύρω στο 65% μετά την κορύφωση τους τον περυσινό Φεβρουάριο.