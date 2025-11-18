Fed και τεχνολογικός τομέας οδήγησαν τις ευρωαγορές σε εβδομαδιαίο χαμηλό

Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τρίτης, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας, ακολουθώντας τη γενική τάση αποφυγής κινδύνου που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές. Η τάση αυτή προκλήθηκε από τις ανησυχίες των επενδυτών για ενδεχόμενη υπερτίμηση των μετοχών του τεχνολογικού τομέα, καθώς και από τη μείωση των προοπτικών για άμεση μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει απώλειες 1,28% στις 564,36 μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο έπειτα από τις 7 Νοέμβρη. O DAX της Φρανφκούρτης υποχωρεί κατά 1,33% στις 23.265,68 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου χάνει 1,02% στις 9.576,38 μονάδες. Ομοίως και ο CAC στο Παρίσι που σημειώνει απώλειες κατά 1,6% στις 7.988,95 μονάδες, καθώς και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 1,75% στις 43.002 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση άνω του 2%.

Σε γενικότερες γραμμές, το κλίμα στις τάξεις των επενδυτών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ευάλωτο, εν αναμονή της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, για τα οποία υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, σε μια περίοδο πάντως όπου εντείνονται η ανησυχίες για την πορεία των μετοχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην Ευρώπη, οι κατασκευαστές εξοπλισμού ΑΙ, συμπεριλαμβανομένων των Siemens Energy έχασαν 3% και η Schneider Electric υποχώρησε 2%, ενώ οι μετοχές της ABB έπεσαν 4% μετά την επιβεβαίωση των προβλέψεων της εταιρείας για τα έσοδα, απογοητεύοντας τους επενδυτές.

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί εν όψει της μακροχρόνια καθυστερημένης έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται την Πέμπτη.

Ενώ ιδιωτικές έρευνες έχουν δείξει μια χαλάρωση στην αγορά εργασίας, οι επιθετικές δηλώσεις των περισσότερων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed έχουν μειώσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σε μια θετική νότα, η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Roche Holding ROG.S σημείωσε άνοδο σχεδόν 6% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών δοκιμών για το φάρμακο giredestrant κατά του καρκίνου του μαστού.