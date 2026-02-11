Ευρωαγορές: Υποτονικό κλίμα στο ξεκίνημα με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα

Μεικτά πρόσημα χωρίς αξιόλογες μεταβολές παρουσιάζουν στο άνοιγμα της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα σημερινά εταιρικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί οριακά 0,1%, ενώ αντίστοιχα οριακά κέρδη σημειώνει στο Λονδίνο ο FTSE (+0,3%), Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται το Παρίσι (CAC -0,3%), η Φρανκφούρτη (DAX -0,3%) και το Μιλάνο (-0,15%).

Η Τετάρτη είναι μια άλλη πολυάσχολη ημέρα για τα εταιρικά κέρδη, με τις TotalEnergies, Ferrari και Dassault Systemes να ενημερώνουν τους επενδυτές για τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Ανακοινώνοντας τα ετήσια κέρδη της πριν από το άνοιγμα της αγοράς, η ολλανδική ζυθοποιία Heineken δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 5.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Η εταιρεία, η οποία επικαλέστηκε «δύσκολες συνθήκες στην αγορά», βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης έως το 2030. Ο συνολικός όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 1,2% κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με την Heineken, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει τα λειτουργικά κέρδη να αυξηθούν κατά 2% έως 6% φέτος.

Οι μετοχές της Heineken σημειώνει άνοδο 5% στις πρώτες συναλλαγές.

Μετά από μια αρχική διακοπή των συναλλαγών, η εταιρεία λογισμικού Dassault έπεσε σχεδόν 20% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, με τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να αυξάνονται μόλις 1% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία στα 1,68 δισ. ευρώ , στο κατώτερο άκρο των προβλέψεων.

Η Dassault ήταν μεταξύ των μετοχών που υπέστησαν πλήγμα την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για την αναστάτωση που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη (AI) σάρωσαν τις παγκόσμιες αγορές. Ο ευρύτερος τεχνολογικός τομέας σημειώνει πτώση 2% και ηγείται των πτωτικών τάσεων στον τομέα.

Ομοίως, οι μετοχές των ασφαλιστικών εταιρειών υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα αυτή την εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του εργαλείου Insurify ChatGPT, μετά την οποία η χρηματιστηριακή εταιρεία Barclays υποβάθμισε τον ευρωπαϊκό τομέα σε «Underweight». Ο τομέας έχασε σχεδόν 2% αυτή την εβδομάδα.

Αντίθετα, οι επενδυτές προτίμησαν κατασκευαστές υλικού όπως η Siemens Energy, η οποία σημείωσε άνοδο 5,2% μετά την ανακοίνωση της κατασκευάστριας εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης ότι τα καθαρά κέρδη της σχεδόν τριπλασιάστηκαν κατά τους πρώτους τρεις μήνες του οικονομικού έτους.