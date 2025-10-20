Ευρωαγορές: Ξεκίνημα σε θετικό κλίμα - Τράπεζες και αμυντικές βιομηχανίες οδηγούν την κούρσα των κερδών

Κέρδη καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Δευτέρας εν αναμονή σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,73% μετά τις απώλειες της Παρασκευής (0,95%) καθώς οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ επηρέασαν το κλίμα στην Ευρώπη.

Ο δείκτης FTSE στο Λονδίνο σημειώνει άνοδο 0,5% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, ο DAX

της Γερμανίας κινείται ανοδικά 1,1%, ο CAC 40 στο Παρίσι είναι επίσης κερδοφόρος (+0,72%). Στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει άνοδο 1,4%.

Η Kering σημειώνει άνοδο περίπου 4%, αφού η μητρική εταιρεία της Gucci ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πωλεί την επιχείρηση καλλυντικών και αρωμάτων της στην L’Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ.

Η πώληση, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του χρέους της Kering, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, προηγείται της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της L'Oreal την Τρίτη, ενώ την επόμενη μέρα θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα της Kering.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών καταγράφουν επίσης κέρδη στην αρχή της συνεδρίασης, με την Renk να κερδίζει 7,3%, την Hensoldt 5,6% και την Rheinmetall

4,7%,

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες καταγράφουν άνοδο, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να σημειώνει άνοδο 1,6%. Τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η BPER Banca, με άνοδο 4%, ενώ η Banco Sabadell κινείται ανοδικά 4,4%.

«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει άνοδο 40% φέτος... και ως εκ τούτου υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στην αγορά», δήλωσε ο Christian Edelmann, διευθύνων εταίρος για την Ευρώπη στην Oliver Wyman, στο CNBC τη Δευτέρα.